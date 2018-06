¿Mujeres reales?: La China causó revuelo con sus estándares de belleza

| Publicado en Edición Impresa

Tras un breve paso por España, a donde viajó para acompañar a su pareja, Benjamín Vicuña, quien se instaló allí para grabar una nueva producción de Netflix que lo tendrá como protagonista, La China Suárez volvió a hacer ruido en las redes sociales, con un mensaje que no fue bien interpretado.

Todo se dio en el marco de la presentación de la colección de ropa interior y trajes de baño que diseñó para una marca de la cual es su principal cara y cuerpo. La actriz, que vistió un traje de saco y pantalón rosa pálido, agradeció al término del desfile con un mensaje que causó revuelo.

“Fin del desfile. Las modelos más potras y con más onda. Mujeres reales. ¡Gracias a todas por la onda!”, escribió la actriz de 26 años, madre de dos niñas, junto a una foto en la que se la ve solita, feliz, tras el show.

El tema es que por la pasarela desfilaron modelos “convencionales”, lo que causó la indignación de varias de sus seguidoras de Instagram, la red favorita de los artistas, hoy.

“¿Mujeres REALES? Si tus modelos median mínimo 1.70 y eran flacas esqueléticas ¿De qué hablas? Yo te re banco, sos diosa. Y tu vida, genial. Pero tu comentario de minas reales no lo empleás con lo que hacés...”, la cuestionó una seguidora.

Y otra saltó en defensa de la ex “Teen Angels”: “Dice reales porque de verdad son reales, es su cuerpo. O sea, por lo que no tienen ninguna cirugía”, la defendió otra.

Pero las críticas siguieron lloviéndole. “¿Mujeres reales? Yo vi sólo modelos bastante flacas, lamentablemente no me representan. Las ‘mujeres reales’, China, tenemos rollos, estrías, celulitis, cicatrices, pancita que no se puede disimular con la bikini”, escribió otra, y agregó: “Por eso me gustó mucho una foto tuya en la que días después de haberla tenido a Magnolia mostraste con un vestido claro al cuerpo tu pancita: una foto así me representa”.