“Entomilk”, el helado de insectos que se lanza como un superalimento

Lo inventaron en Sudáfrica, lo quieren instalar en todo el mundo y aseguran que no sólo es rico, sino también muy nutritivo

| Publicado en Edición Impresa

Con una receta todavía secreta, tres jóvenes sudafricanos desarrollaron una innovadora leche a base de insectos, bautizada “entomilk”, con la cual buscan derribar temores y mostrar al mundo las bondades de este nuevo “superalimento”, convenciendo primero a paladares en su país en forma de helado.

La compañía se llama “Gourmet Grubb”, tiene base en Ciudad del Cabo y, por el momento, su presencia es pequeña: venden en un mercado ecológico local y su objetivo es ampliar horizontes para el producto a través de catering para eventos y muestras nicho.

El helado se comercializa en tres sabores -mantequilla de maní, chocolate y chai- y es principalmente una excusa para que la gente le pierda el miedo a la leche de insecto.

“Usamos el helado para animar a la gente a probarla, porque una vez que lo prueben y vean que sabe como un helado normal van a estar más abiertos a aceptarla como una alternativa láctea”, explicó Leah Bessa, cofundadora de la empresa y desarrolladora del producto.

El nombre “entomilk” surge de combinar el inglés “milk” (leche) y la entomofagia, es decir, la práctica de ingerir insectos.

Junto a Bessa trabajan solo los otros dos cofundadores, Jean Louwrens (jefe de operaciones) y Llewelyn de Beer (director de mercadotecnia), y otras dos personas más.

Aún están en proceso de registro de la patente de la receta y, por ello, guardan con celo los detalles de cómo se hace la “entomilk”, desde qué insectos se usan como base hasta cómo consiguen transformarlos en leche.

Es, según cuentan, algo completamente diferente a la “leche de cucaracha” que se volvió viral hace un par de años, ya que ésta es literalmente extraída de un tipo de cucarachas que producen leche para sus crías y no hecha a partir de insectos.

Lo que sí pueden contar es que es “cremosa” y que tiene un sabor “muy neutro”, parecido al de las almendras, según explicó la creadora de la “entomilk”.

La venden como un “superalimento” por su alto valor nutritivo -mucho mayor que el de la leche de vaca tanto en minerales como calcio y hierro como en proteínas- y tiene ventajas para el medioambiente.

“Los insectos crecen muy rápido, no usan mucho espacio, no usan mucha agua y no generan tantos gases como la ganadería”, resaltó Bessa.

“Dado que la población mundial está creciendo tenemos que buscar alternativas alimentarias que sean más sostenibles. Incluso nos estamos quedando sin suelo para la ganadería”, señaló.

Asimismo, la “entomilk” puede ser una nueva alternativa para los intolerantes a la lactosa, cuyo número también crece tanto en Sudáfrica como en el resto del mundo.

“Básicamente, lo que queremos es volver ‘normales’ a los insectos. Yo le diría a la gente simplemente que pruebe. Tenemos el concepto de que no están buenos o algo así, pero una vez que los comes, especialmente en un producto como el helado y ves que sabe como un helado normal, todas esas barreras se caen”, opinó Bessa.

EL “ALIMENTO DEL FUTURO”

La mera idea de comer insectos puede provocar escalofríos, pero sin embargo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alienta desde 2013 este tipo de ingesta para paliar el hambre y luchar contra la obesidad.

La FAO señala que los insectos forman parte de la dieta de unas 2.000 millones de personas, y que son más de 1.900 las especies de insectos que sirven como alimento, sobre todo en África y en Asia. Muchas de ellas atesoran la misma cantidad de proteínas y minerales que la carne y más grasas saludables que las recomendadas por los médicos en dietas balanceadas.

En Europa, algunos restaurantes comenzaron a incorporar hormigas y saltamontes fermentados como manjares exóticos. Y la regulación de la Unión Europea, llamada Novel Foods, se renovó en este 2018 con los insectos como alimentos novedosos, tanto enteros como en partes (patas, alas, cabeza, etcétera).

“Los insectos enteros, ricos en calcio, hierro y zinc, no se consumieron hasta la publicación de la primera regulación, el 15 de mayo de 1997 -aclaró la Novel Foods- ahora están aprobados para su venta y su consumo”.

Los más comunes son los escarabajos (31 por ciento); las orugas (18 por ciento); las abejas, las avispas y las hormigas (14 por ciento), y los saltamontes, las langostas y los grillos (13 por ciento), según una investigación de la FAO y la Universidad de Wageningen (Países Bajos).

Inclusive, también existen unas barritas energéticas hechas con grillos, similares a las barritas de cereales, desarrolladas por la firma Insectfit, que asegura que “los grillos proveen, gramo por gramo, más del doble de proteína que la carne de res con los nueve aminoácidos esenciales, y contienen casi cinco veces más magnesio que la carne, mineral que reduce en un 22 por ciento el riesgo de infarto”.