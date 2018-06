Tamara Bella aseguró que cinco jugadores de la Selección la "avanzaron"

La modelo y ex novia de Matías Alé no dio nombres pero dijo quiénes la cautivaban más

A poco de que comience el Mundial de Rusia 2018, Tamara Bella, modelo y ex pareja de Matías Alé, confesó que "cinco de los 23 convocados" por Jorge Sampaoli intentaron avanzarla.

"Uno tiene un hermano que también se me tiró y les dije ‘ponganse de acuerdo a ver quién se me tira’. Fueron defensores y volantes”, precisó la mediática en diálogo con El Show del espectáculo.

Aunque Bella no quiso dar los nombres de quienes habrían buscado conquistarla, sí respondió cuáles jugadores la atraían.

“Mascherano me encanta, es de San Lorenzo (Santa Fe). Es humilde, terrenal, tiene los pies sobre la tierra, de chiquita me gustaba, es el platónico. Capaz si tuviese la posibilidad estaría. Lo Celso también me encanta, me parece súper fachero. Dybala es hermoso, lindo. El Kun Agüero me encanta y lo amo. A todas nos gusta. Me encanta su forma de ser cómo Neymar, su personalidad”, aseguró.