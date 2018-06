Buscan dar con personas que no saben que sufren Hepatitis C

Se calcula que unos 240 mil argentinos infectados desconocen su condición. Realizarán test rápidos en hospitales de todo el país

Por NICOLÁS MALDONADO

Aunque muchas personas creen que no tienen que preocuparse de la hepatitis C porque no estuvieron expuestas a situaciones de riesgo, en la mayoría de los casos esto no es así. De hecho, un alto porcentaje de los diagnósticos sorprenden a los pacientes que no saben explicar cómo fue que sucedió. De ahí que se calcula que existen hoy unos 240 mil argentinos que no saben que viven con esta enfermedad que no da síntomas y es potencialmente fatal.

Frente a esta realidad, el Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Virales lanzó este mes una campaña de detección en todo el país. Durante las próximas semanas unos 31 hospitales de diversas provincias realizarán de manera simultánea testeos gratuitos para detectar pacientes con hepatitis C.En el caso de La Plata, la iniciativa se desarrollará en el Hospital de Niños, el Rossi, el San Roque de Gonnet.

En aquellos casos en que el test dé positivo, el equipo médico llevará adelante más estudios para confirmar el diagnóstico y brindará todo el asesoramiento necesario al paciente sobre los siguientes pasos para realizar un adecuado manejo de su condición.

LA MAYORíA LO IGNORA

“La hepatitis C afecta a cerca de 400 mil argentinos, de los cuales la mayoría lo ignora. Por eso tenemos que salir a buscarlos, para que lleguen al diagnóstico y podamos tomar las medidas necesarias para preservar su salud, controlar el estado de su hígado y poder curarlos”, comenta la doctora Silvia Borzi, médica hepatóloga del Hospital Rossi, al explicar que este año la campaña está enfocada en la población de mayor vulnerabilidad.

Este grupo abarca tanto a los mayores de 40 años como aquellas personas que hayan recibido una transfusión de sangre antes de 1993, trabajen en contacto con sangre, hayan tenido relaciones sexuales sin preservativo, hayan podido estar en contacto con instrumental mal esterilizado en el dentista o en una operación quirúrgica, hayan compartido cepillos de dientes, afeitadoras o jeringas, o bien se hayan realizado tatuajes, piercings, tratamientos de mesoterapia y ozonoterapia sin los cuidados necesarios.

Si bien hoy nadie está exento de riesgos, existe mucha mayor conciencia en el manejo de instrumental médico o esterilización de elementos para tratamientos de belleza, pero treinta años atrás no era así. Por lo tanto, muchos adultos que se creen sanos podrían ser portadores y, si no se hacen el test, es posible que reciban recién su diagnóstico de Hepatitis C en el futuro cuando su hígado ya se encuentre en una etapa mucho más avanzada de la enfermedad”, explican los impulsores de la campaña nacional de detección.

El virus de la hepatitis C se aloja en el hígado y, si no es tratado, puede ir lentamente generando daño progresivo hasta ocasionar falla hepática, cirrosis, tumores en el hígado y requerir un trasplante. “Tenemos que hacer todo lo posible para no llegar tarde, porque en esa etapa es menor la ayuda que podemos brindarle al paciente. Uno puede curar la hepatitis y reparar el daño que el virus le produjo en el hígado cuando el tratamiento se inicia en forma precoz”, explican desde la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado.