“Ojalá Messi se vista de Diego para ganar la Copa del Mundo”

El Negro Enrique, campeón en México ´86, se inclinó por Maradona en el mano a mano con la Pulga, y cree que Argentina es favorita

Por LEANDRO DUBA

lduba@eldia.com

Integró el seleccionado argentino que levantó la Copa del Mundo en México `86. Fue clave en el funcionamiento colectivo de aquel equipo que armó el Narigón Carlos Bilardo. Y compartió esa epopeya futbolística que ya forma parte de la historia, pero que aún se recuerda, nada menos que con el enorme Diego Armando Maradona, el mejor jugador de todos los tiempos.

Héctor Enrique, el “Negro” para todo el mundo futbolero, tiene la “palabra autorizada” para opinar de la Selección de Sampaoli. Y en un mano a mano en exclusiva con este diario, analizó las chances del equipo argentino en Rusia, de su experiencia de haber sido partícipe del último equipo campeón del mundo, de Messi, de Maradona, del Narigón Bilardo...

- Cómo campeón del mundo, seguramente estarás viviendo el Mundial con una cierta ansiedad. ¿Qué análisis hacés de la primera presentación ante Islandia?.

- Sí, estoy ansioso, no cómo los jugadores, pero quiero que comience el certamen y ver para qué estamos. Si la Selección arranca firme el primer partido, no caben dudas que continuará así hasta el final.

- Visto y considerando los jugadores que convocó Sampaoli, con Messi, Mascherano y companía, ¿Para qué está el equipo?

- Para pelar bien arriba. Teniendo a Messi como abandera, y si se forma un buen mediocampo, la Selección tiene que estar en la consideración. Hay que mantenerse tranquilo, seguro, correr más que el rival y tratar de jugar el fútbol nuestro y no el europeo.

-Tomando en cuenta tu experiencia a nivel selección, ¿es clave el primer partido?

- Es muy importante, porque ganás en seguridad. Es primordial. Nos pasó a nosotros en el Mundial ´86, cuando le ganamos a Corea por 3-1. Al principio, nadie confiaba ni creía en nosotros. Pero arrancar con una victoria fue fundamental.

- En la previa del Mundial de México, le llovieron una cataratas de críticas. Y esta Selección no quedó excenta de esas críticas. ¿Cómo se repone un grupo después de tantos comentarios adversos?

- Corriendo, metiendo y sabiendo que no vas a un Mundial de vacaciones, sino vas a dejar todo para que las cosas te salgan bien. De esta manera, es pueden lograr los objetivos.

- ¿Crees que este es el Mundial de Messi y compañía?

-Tiene que ser el Mundial de ellos. Estoy convencido de que van a ir con todo a ganarlo, como lo hicieron en el último. Ellos saben que no hay otra oportunidad.

- ¿ Qué diferencias existe entre esta Selección y la que te tocó formar parte?

- Hay diferencias, pero a favor de esta. Me acuerdo que nuestra Selección fue muy criticada. Maradona no se salvó de esas críticas y al técnico lo querían echar. Pero viene mejor preparada. No sé si tiene lo mejor. Lo que pasa es que Bilardo trabajó mucho y mejor en cuanto a la recuperación y distribución de la pelota. Contra Uruguay, por ejemplo, puso línea de cuatro, pero ante Inglaterra, optó por la línea de tres, buscando reforzar el medio, con mi inclusión en el equipo. Eso fue clave.

- ¿Maradona o Messi?

- Maradona de acá hasta la luna. Ojalá que Messi se vista de Maradona para ganar el Mundial. Hay una diferencia abismal en favor de Diego. No quiero faltarle el respeto a Messi, que es grandioso, pero no está a la altura de Maradona. Ojalá mi nieto, algún día, pueda jugar un 5 por ciento de lo que juega Messi.

- ¿Qué siente un campeón del mundo vivir la Copa, ahora como hincha?

- Quiero estar adentro. En el predio entrenando... Quisiera volver a sentir ese cosquilleo previo a un Mundial. El otro día me pasó en la puerta de la cancha de River. Y me dije ´jamás volveré a pisar esta cancha como jugador de fútbol´. Me gustaría volver a tener 24 años y ponerme la Celeste y Blanca, al igual que mis compañeros, pero con aquella selección.

- ¿Cómo lo ves a Sampaoli?

- Lo veo bien. Como siempre digo, el fútbol no tiene misterios, sino que está lleno de misteriosos, y hay que cortar con eso. Lo peor que le puede pasar a un técnico es creerse más importante que los jugadores. Bilardo jamás fue más importante que los jugadores. Fue el armador de un gran equipo, muy trabajador, que nos hacía trabajar muchísimo. Imponía respeto. Difícil de encontrar uno parecido.

- ¿Tu favorito en este Mundial?

- Mi único favorito es Argentina. Sabemos que Brasil tiene un gran equipo, que Alemania juega bien, al igual que España, pero ojalá Argentina se despierte y traiga la copa.