Maxi López contra Wanda Nara: "Madurá de una vez"

La mediática filtró un chat privado en el que combinaban cuándo vería a sus hijos

La pelea entre Maxi López y Wanda Nara sigue cosechando capítulos y nuevas conversaciones privadas aparecen para demostrar su mala relación.

Esta vez la rubia fue quien dio a conocer un chat en el que negociaba con el futbolista cuándo vería a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, en el marco del Día del Padre.

"El domingo me gustaría almorzar o cenar con los peques", le pidió López, a lo que ella contestó "¿Hasta cuándo estás en Milán?". Entonces él le respondió: "Mañana viajo. Domingo vuelvo. Próxima semana creo que también estoy acá pero no sé si tengo que viajar algún día".

Entonces la mediática atacó: "Bueno, entonces me llevo a los nenes conmigo. No los puedo dejar en Milán si tampoco estás vos. Me imaginé que viajabas porque no los buscaste del colegio esta semana, ni hoy tampoco. Cuando volvemos te escribo así los venís a ver".

Aunque en el momento López no le respondió, luego publicó en Instagram un duro mensaje: "Ni el Día del Padre... Ni navidades... Ni Año nuevo... Ni vacaciones. En vez de ser tan cobarde de publicar las conversaciones por la mitad, tené la madurez de mejorar como madre y en vez de preocuparte por el qué dirán, intentá solucionar las cosas para la paz de nuestros hijos que al final no soy yo, son ellos los que sufren. #MaduráDeUnaVez".