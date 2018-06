Morena Rial se separó de su novio: "Gracias por todo"

La hija del conductor contó la situación a través de su cuenta de Instagram

En medio del conflicto con Jorge Rial, Morena suma otra mala noticia en su vida personal. La joven de 19 años se separó de su novio, Facundo Ambrosioni, con quien mantenía una relación de pocos meses.

"Hoy me separé de la persona a la cual siempre voy a llevar en mi corazón, la que me cuidó y me amó. La que se quedó en la clínica a dormir cuando nadie se hizo cargo de mí. La persona que se puso al hombro a una chica que sufrió mucho en su vida y va a seguir sufriendo", contó Morena en su cuenta de Instagram.

Y agregó: "Te voy a amar siempre. Terminamos una relación sana y sincera, de un amor verdadero, pero hoy está terminada. Gracias nuevamente por todo. Sé Feliz @facuambrosioniok. ¡Gracias por todo lo que vos y tu familia hicieron por mi! Y perdón por tan poco".

Ambrosioni, por su parte, también publicó un mensaje sobre la ruptura: "Y no queda otra. Como siempre, cabeza en alto que esto sigue... ¡Y si se tiene que empezar de cero, pues se empieza!".