El dólar cayó 27 centavos tras la primera intervención con fondos del FMI

El dólar minorista cayó hoy 27 centavos y cerró en $ 28,19 para la venta tras la primera intervención oficial con fondos provenientes del Fondo Monetario Internacional. El precio promedio de compra quedó $27,10 y el de venta en $ 28,19; con máximos de $ 28,50 en el Banco Galicia y mínimos de $ 28 en el Banco Nación.

En esta última entidad la divisa estadounidense terminó en $ 27 para la compra y $ 28 para la venta, veinte centavos por debajo del precio de cierre del martes.

El dólar minorista cayó 26 centavos y cerró en $ 27,40 y $ 27,50 para la compra y venta, respectivamente. El valor final se fijó 10 centavos por encima del precio promedio pactado en la primera licitación que realizó hoy en BCRA por cuenta del Ministerio de Hacienda, en las subastas que realizará diariamente a las 13.

Por la mañana se informó oficialmente que desde hoy se realizarán ventas diarias por US$ 100 millones durante 75 días. Esto estimuló que el volumen del mercado creciera 86% respecto de la rueda del martes hasta los US$ 952,8 millones y a US$ 40 millones en el de futuros del MAE.

El dólar abrió en baja en el mercado de cambios reflejando la expectativa respecto de las ventas oficiales y tras el anuncio de reclasificación de Argentina como mercado emergente.

En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 913 millones, de los cuales el 60 % se pactó entre junio y julio con precios a $ 27,57 y $ 28,52 respectivamente.