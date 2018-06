Anticipo confirmado: se retira el Chavo

| Publicado en Edición Impresa

Tal como anticipó este medio en su edición de ayer, Leandro Desábato se retira del fútbol profesional. El histórico defensor de Estudiantes brindará una conferencia de prensa hoy al mediodía en el Country Club de City Bell, luego del entrenamiento del plantel profesional, y hará oficial la noticia.

Semanas atrás este diario había indicado que estaba muy complicada su continuidad debido a que no se encontraba en su plenitud física y que, además, era consciente de que no iba a poder rendir de la forma que él quería. Esta información fue ratificada en la edición del sábado pasado, luego de que el Chavo no participara de la práctica junto a sus compañeros el día anterior, y ayer fue adelantada la decisión personal de ponerle punto final a su carrera.

De esta forma, Estudiantes perderá a un jugador histórico que vistió la camiseta del club en 422 encuentros y que fue una pieza importante de los planteles que obtuvieron la Copa Libertadores 2009 y el Torneo Apertura 2010. Además, es el jugador albirrojo que más encuentros internacionales jugó y el tercer defensor más goleador con un total de 21 festejos (la mayoría de cabeza). Uno de sus goles más recordados fue en el mítico Centenario de Montevideo ante Defensor Sporting, por los cuartos de final de la Libertadores que luego el Pincha alzó en Belo Horizonte.

VERÓN JUGÓ EN PARMA

Sebastián Verón participó ayer en Italia del encuentro amistoso “Leyendas del Parma”, al cuál fue invitado por haber sido parte del plantel que obtuvo la Copa UEFA y la Copa Italia en 1999.