“No voy a negociar la intensidad para atacar y la agresividad para marcar”

Compartió su orgullo por ser el DT Pincha. Contó qué equipo imagina y avisó que aunque no lleguen refuerzos, “seremos muy competitivos”

| Publicado en Edición Impresa

Por MARTÍN CABRERA

mcabrera@eldia.com

A los 37 años le llegó la oportunidad que soñó de chico: dirigir la Primera de Estudiantes, su club, el de su familia. Leandro Benítez asumió la semana pasada como técnico albirrojo y en su primer mano a mano con este medio definió gustos, objetivos y deseos.

-¿Es un sueño en tu carrera?

-Sin dudas, uno más que puedo cumplir. En lo deportivo alcancé todo lo que un hincha puede imaginar de chico. Tuve la suerte de hacer la inferiores, debutar y jugar en Primera. Luego de ganar cosas importantes, ser importante y ahora me llega esto de ser entrenador del primer equipo. Cuando de chico iba a la cancha no pensé que me iba a pasar en tan solo 37 años.

-¿Cuándo se te metió en la cabeza esto de ser técnico?

-Siempre me gustó. Sabía que una vez que terminara de jugar iba a estar vinculado de esta manera. En el tramo final me fui perfeccionando, trabajé un tiempo en el Club en inferiores y Reserva.

-Está claro que no es lo mismo un interinato que ser el DT oficial ¿Lo sentís como una responsabilidad mayor?

-Sí, obviamente. Estar a cargo de la Primera de Estudiantes es una reponsabilidad, pero tengo en claro que las cosas cambian. Es una linda responsabilidad, me gusta e intentaré hacer las cosas de lo mejor posible.

-En tu etapa de futbolista tuviste a Simeone, Sabella y Pellegrino. ¿Qué te dejaron cada uno?

-Tuve la suerte de tener grandísimos entrenadores. Todos me dejaron cosas importantes. Esos tres que vos nombrás me dejaron mucho. Mauricio (Pellegrino) por su docencia, el Cholo (Simeone) desde su intensidad para trabajar y seriedad y Alejandro (Sabella) por su don de gente, sabiduría y simpleza para analizar el fútbol. Rescaté de todos ellos lo positivo y le sumo mi impronta.

-En la previa del partido contra Nacional tuviste una charla con Sabella. ¿Se puede repetir?

-Tuve varias con él, lo que pasa es que esa trascendió. Tengo contacto y voy a la casa. Su pensamiento es palabra mayor en Estudiantes. Y también para mí. Alejandro tiene las puertas abiertas. Muchas veces lo hace desde el anonimato y con un bajo perfil. No le gusta que se mal interpreten las cosas. Escucharlo a mí me ayuda mucho.

-¿Hablan de fútbol? ¿Te da consejos?

-De todo charlamos. De lo deportivo y lo estructural, como relaciones humanas. Es un libro abierto y sabe de todo. Trato de aprovecharlo al máximo.

-Muchas veces la relación del técnico con los futbolistas es difícil. ¿Es clave arrancar con el pie derecho con el plantel?

-Mientras uno marque las cosas claras desde un primer momento está todo bien. Lo importante es decirlas de frente y ser honesto. Después es cierto que no todos los jugadores van a estar contentos, porque sólo juegan 11. Mi objetivo como entrenador es formar un buen equipo, que esté fortalecido por las buenas relaciones humanas y que todos se sientan importantes. Si logramos eso como cuerpo técnico todos los muchachos van a buscar aprovechar su chance que les toque la oportunidad de jugar. Eso le hará bien al equipo no tengo dudas. Es importante que lo jugadores entiendan el mensaje. Si a Estudiantes le va bien, nos va a ir bien a todos.

-¿Es una ventaja o una desventaja que hayas sido compañero de jugadores de este plantel?

-Una ventaja, porque si aclaramos las cosas de entrada como se aclararon no tienen que existir los problemas. A la hora de estar en el campo de juego y en los entrenamientos cada uno sabe el rol que tiene que ocupar. Eso es lo importante. Después de la cancha tengo relación con varios. Conocerlos y saber lo que piensan es una ventaja. Trataremos de aprovechar esas cosas para ser mejor equipo y mejor persona, para ayudar a que los resultados vengan solos.

-Hablaste de intensidad y de tu impronta. ¿Cómo te gustaría que fuese tu Estudiantes?

-El esquema será variable, porque nos iremos adaptando a los jugadores y al rival. Sí me gustaría que mi equipo sea agresivo cuando tenga la pelota y que intente ser protagonista. Y, por sobre todas las cosas, intenso. Son tips que utilicé en Reserva y me dieron resultado. Hoy por hoy el fútbol argentino y mundial va por ese lado. Fijate que en el Mundial todos los equipos pasan la línea de la pelota, son cortos y compactos, veloces... Lo que no voy a negociar nunca es la intensidad para atacar y la agresividad cuando no tenemos la pelota. Esas cosas marcan la historia del Club y voy a hacer lo posible por respetarlo.

-El 60% de los goles del Mundial llegaron por pelota parada. ¿Se harán fuertes en ese recurso y más teniendo en cuenta que vos eras un especialista?

-El fútbol es cada vez más detallista y en un corto plazo vamos a tener que luchar contra la tecnología ya que todos los rivales te estudian, saben cómo jugás y conocen tus puntos débiles. Entonces los entrenadores estamos obligados a poner en conocimiento de los jugadores todo tipo de variantes, una de ellas es la pelota parada. Es un arma importante y Estudiantes a lo largo de la historia marcó un camino. Y no lo será porque yo haya sido un especialista como vos decís, lo será porque el detalle te hace ganar o perder.

-Después de la práctica del sábado te quedaste practicando con varios futbolistas. ¿Será una costumbre de cada entrenamiento?

-Me quedé porque estaban los chicos, pero no va a ser una costumbre porque no me gusta invadir el espacio de ellos.

-¿Es decisión del futbolista quedarse a practicar? Hoy no es muy frecuente verlo, ¿por qué?

-Es una decisión personal, absolutamente. Y ahora no se ve todos los días porque los profes no siempre te dejan por los problemas en las cargas musculares. Es importante la práctica y es bueno que el jugador quiera mejorar.

-¿Te sorprendió el clamor popular para que te nombren DT?

-Fue una satisfacción. No te voy a negar que no lo sabía, porque los hinchas me lo hacían saber en cada esquina. Pero esto es fútbol y los resultados van a mandar como siempre. Es algo lindo, me llena de orgullo y me da ganas de devolverle a la gente todo lo lindo que recibí. Que la gente vaya a la cancha sabiendo que el equipo va a dejar todo por la camiseta y se va a entregar por completo. Estamos capacitados para competitivos.

-¿Te preocupa que no puedan llegar muchos refuerzos?

-No me preocupa ni me ocupa. Sé que algún jugador va a llegar pero no me gustaría traer por traer. Serán jugadores que le den competencia al plantel. La prioridad es el estadio y lo sabemos. Por eso vamos a sumar chicos y estoy convencido que nos van a dar soluciones. Vamos a trabajar con un plantel de 24 o 25 jugadores. Estoy convencido que vamos a ser un equipo competitivo.

-A simple viste el plantel quedó debilitado en la izquierda

-Sí, por eso vamos a traer un lateral que compita con Iván Erquiaga. A Campi lo veo más de central, aunque no quiere decir que nunca lo hará de “3”. La idea es tener dos jugadores por puestos.

-¿La Gata Fernández se quedará en Estudiantes?

-Tiene contrato y es un jugador de jerarquía. Cada uno va a tener que entender su momento y que se sienta importante. Va a ser útil si él está bien.

-¿Y Gil Romero?

-Nos interesa pero hay que ver cuál es su pensamiento. El titular en su puesto es Braña. Tenemos que analizarlo con él.

-¿Tu doble cinco será uno de marca y otro de juego?

-Dependerá del partido. Tal vez juguemos con tres volantes o extremos.

-¿Se queda Otero?

-(risas) Eso preguntáselo a la dirigencia. Todos son importantes pero sé las necesidades del Club. Es uno de los vendibles.

-¿Deseo para este semestre?

-Que las cosas vayan bien porque esto es un equipo y si al equipo le va bien le irá bien a Estudiantes. Mi nombre está por debajo, no tengan dudas.