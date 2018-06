Subastan en más de medio millón de dólares la mítica arma de Han Solo

La mítica pistola denominada "blaster" que utilizó Harrison Ford en la película Star Wars fue subastado por 550.000 dólares durante la subasta "Hollywood Legends", que tuvo lugar en el complejo turístico Planet Hollywood de Los Ángeles. Según informan los medios californianos, fue la pieza de la saga que despertó mayor interés entre los coleccionistas.

En tanto que el arma utilizada por los soldados imperiales, alcanzó un precio de 90.625 dólares, muy por debajo del precio que los fanáticos pagaron por la "blaster".

SOLD for $550,000! An original Han Solo blaster used in Star Wars: Return of the Jedi! Sold today in our "Hollywood Legends" memorabilia auction at @PHVegas and online at https://t.co/TiME89uOXn! #StarWars #MovieProp #ReturnOfTheJedi #HarrisonFord #HanSolo pic.twitter.com/2rOfllZlSZ