Una jubilada del Centro, la gran ganadora del tradicional concurso de la casa EL DIA

Norma Edith Capano tiene 70 años, se mostró feliz con el premio y contó que compra el diario todos los días desde hace años

Como nunca ganó nada y debutó en su choque con la fortuna nada menos que con la vivienda que sorteó EL DIA, sostiene que se acaba de inaugurar para ella una temporada de “buena suerte” y ahora, remarcó ayer en medio de una alegría que parecía no tener fin, va por los 50 mil pesos del Cartonazo.

Norma Edith Capano, vecina del centro platense, se quedó con la casa que regaló, en su tradicional concurso, este diario. La mujer acababa de enterarse de la grata novedad y no paraba de hacer planes.

El misterio se develó, después de varios meses en los cuales miles de lectores de EL DIA fueron depositando, semana tras semana, los cupones para participar del concurso, en los estudios de Imagen Platense. Allí, frente al escribano Diego Orengo, y con la conducción de Miguel Angel “La Lora” Rodríguez, en un contexto cargado de las expectativas del público que fue a presenciar el acto, una joven, Milagros, extrajo de entre una inmensa montaña de cupones el nombre de la ganadora.

Norma tiene 70 años, es jubilada municipal y vive en un departamento, adelante de la casa de su hija Marcela, en 10 entre 42 y 43. Ella no tiene problemas habitacionales pero uno de sus nietos, Juan José (el del medio; los otros dos son Juan Pablo y Yanina) es el único de los tres que no tiene vivienda propia y en él venía pensando la lectora de EL DIA cada vez que acercaba cupones a las receptorías del diario. “Ni lo dudo. La casa es para él”, dijo determinada.

El premio que reeditó este año el diario es un producto de la empresa Estilo que combina el sistema tradicional (ladrillo visto) con la construcción en seco.

Desbordando felicidad, la vecina de la calle 10 insistió en que “esta es la primera vez que gano algo” y hasta se prometió a sí misma que “ahora me voy a quedar alguna de estas semanas con los 50 mil pesos del Cartonazo”.

El diario lo compra todos los días, desde hace muchos años, su hija, y ella completa los cupones y los deposita en las urnas, religiosamente, cada semana. Igual, la noticia de que se había convertido en la acreedora de la casa fue toda una sorpresa. “No lo puedo creer; no caigo. Los últimos sobres los acerqué hace dos días”, confió.

PURA VITALIDAD

Con cinco bisnietos, Norma es dueña de una energía envidiable, y la mayor ventaja de ser jubilada para ella es que puede desplegar toda la actividad que se le ocurre sin las limitaciones del tiempo. Es así que practica acuagym, asiste a clases de zumba y anda en bicicleta todos los días. “Soy muy activa; no puedo estar mucho tiempo quieta”, comentó.

“Ahora no me para nadie; seguro que no falta mucho para que me gane los 50 mil pesos del Cartonazo”

Norma Capano,

vecina de 10 entre 42 y 43

TODOS LOS GANADORES

Con la casa que se sorteó ayer ya suman 23 las entregadas.

El certamen se jugó por primera vez en 2003 y ese año ganó la vivienda Mariano Gangoiti. Luego le siguieron en suerte Olga Gómez; Rubén Albariño; Esther Clara Jourdán; Blanca Hernández; Clara César; Guillermina Borelli; Ana María Ruggeri; Ana M. Aristimuño; Juan C. González; Juan S. Marino; María del Carmen Rosales; Stella Maris Alsina; Alicia Raúl; Liliana de la Torre; M. Angélica Vuan de Gismano; Gladis Casiano; M. Jimena Blaya Dillon; Gloria Iriquín; Melisa Victoria Papa; Agustina Borjes; Olga Amelia Salinas; y ahora, la última en llevarse una casa, Norma Edith Capano.

En general, los lectores ganadores de las casas que sorteó en todos estos años el diario son platenses, pero entre la larga lista de afortunados figuran también vecinos de Brandsen, Berazategui y Berisso.

Jóvenes recién recibidos, algunos a punto de casarse, o trabajadores que alquilaban una propiedad porque no habían podido cumplir hasta entonces el sueño de la casa propia, y jubilados y pensionadas que en varias ocasiones destinaban la nueva vivienda a algún hijo o nieto que carecía de propiedad, la más variada gama de edades y situaciones de vida se cuenta entre los ganadores de la casa que sortea EL DIA.