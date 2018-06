En una cuadra de Tolosa, vecinos se ponen en alerta tras sufrir dos robos en un mes

Un delincuente intentó un escruche, pero escapó porque la dueña pulsó la alarma barrial. Semanas antes le tocó a un jubilado

| Publicado en Edición Impresa

El intento de escruche llevado a cabo por un joven en una vivienda de Tolosa quedó trunco por la intervención de la dueña de casa, pero los vecinos de la cuadra se pusieron en alerta debido a que los delitos les pegan cada vez más cerca.

Si bien los frentistas de 528 entre 117 y 118 aseguraron que “hasta hace unos tres años la situación estaba mucho peor”, lo cierto es que con el del domingo se contabilizan dos golpes en menos de un mes.

El último episodio ocurrió el domingo a las 14.20 y quedó grabado por una cámara de seguridad instalada en la cuadra.

Las imágenes muestran cómo un sujeto se acerca desde 118 y comienza a mirar los frentes de varios domicilios.

En apariencia conforme con uno, se toma unos minutos para verificar que se encuentra vacío.

Se lo ve tocar la puerta y mirar por la cerradura, mientras alterna con breves caminatas de ida y vuelta por la vereda.

Una vez satisfecho, retorna hacia la esquina -donde presuntamente había un cómplice- y tras unos segundos regresa a su objetivo.

De un salto trepa por el tapial y cae dentro del porche.

“Siempre subo las persianas, pero ese día me olvidé. Me estaba bañando y escuché cómo el perro ladraba sin parar. En un determinado momento se calló, pero enseguida empezó de nuevo. Entonces me asomé y vi a un tipo que quería entrar al lavadero”, relató la dueña de casa, que prefirió no ser identificada.

Confundida, creyó que se trataba de un operario de alguna de las empresas de servicios; pero en pocos segundos se dio cuenta de lo que pasaba y entonces “grité fuerte y pulsé la alarma barrial”. El ladrón no esperó a ver qué ocurriría después y se escapó por donde vino, sin poder sustraer nada.

Enfrente vive Miguel, un jubilado del Astillero Río Santiago de 88 años que hace pocas semanas sufrió un hecho peor.

A él, cuatro delincuentes lo golpearon y maniataron luego de ingresar a su hogar tras forzar la puerta con una barreta.

Fue un día de semana a las 16, y los agresores huyeron con dinero y elementos de valor.