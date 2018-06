Piquete en 520 y 167 por prolongado corte de luz

Familias del barrio San Cayetano aseguran que no tienen energía desde hace cuatro días y realizaban un corte vial sobre el acceso oeste. Además, reclamaba por el mejorado de las calles de tierra. Edelap informó que envió cuadrillas para solucionar el inconveniente

Un nutrido grupo de familias realizaba hoy un piquete en 520 y 167, en Melchor Romero, en reclamo de suministro eléctrico tras un corte que se prolongaba desde hace cuatro días , según denunciaron.

"Estamos hace cuatro días sin luz. Pedimos tener luz y no nos vamos a ir hasta tener una respuesta firme por parte del Estado. El delegado se lavó las manos, Edelap hizo lo mismo. Somos un barrio con 800 familias. El barrio está abandonado, no tienen luz, no tenemos calles, como la mayoría de los barrios de Romero", contó una mujer del barrio San Cayetano, donde se registran los problemas con el servicio.

"Vino la cuadrilla y supuestamente con el transformador estaba todo bien, pero los cables que alimentan al barrio estaban todos quemados, podridos de tanta sobrepoblación que hay. Hace ocho años que tenemos el mismo cable y el barrio crece cada día", dijo.

"Yo tengo un comedor comunitario y la carne para darle de comer a los chicos la tuve que llevar a la casa de un conocido", añadió.

En tanto, Edelap informó que durante la jornada se registró un reclamo desde la zona y envió una cuadrilla para solucionar el faltante de electricidad.

Calles en mal estado

Asimismo, los manifestantes insistieron en el reclamo por el mejorado de las calles de tierra en la zona que dificultan el desplazamiento de las familias. En ese sentido, exigían respuestas contundentes por parte del delegado de la localidad.