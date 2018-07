De no creer: Timerman no pudo declarar por "falta de micrófono"

El ex canciller debía dar explicaciones en el marco de la causa de la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman. Le tomarán indagatoria en su casa

Un papelón pasó la Justicia esta mañana. Es que por "falta de micrófono" no se le pudo tomar declaración a Héctor Timerman. El ex canciller del gobierno de Cristina Kirchner debía dar explicaciones en la causa que investiga el posible encubrimiento del atentado a la AMIA que denunció el fiscal fallecido Alberto Nisman pero todo quedó suspendido y la diligencia se llevará a cabo en la propia casa de Timerman pasado el mediodía.

Lo cierto es que los técnicos estuvieron tratando de resolver la falla en los equipos de sonido, y como no pudieron que la audiencia se realice con normalidad decidieron, ante el pedido del abogado defensor Alejandro Rúa, que declare en su propia casa porque "quiere hablar y así no se puede, estuve conteniendo la situación porque él quiere hablar y representa mucho esfuerzo para él". Cabe recordar que el ex canciller padece una grave enfermedad por lo que su estado de salud no es óptimo ya que tiene serias dificultades para respirar.