Tras la reunión con el Gobierno, docentes definirán si van a paro tras las vacaciones

El Gobierno bonaerense convocó a los gremios docentes a la decimoséptima reunión desde el inicio de las negociaciones paritarias. El encuentro de la Mesa Técnica Salarial será el próximo 23 de julio a las 15 en la Biblioteca del Ministerio de Economía en La Plata

Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron en las últimas horas que esperaran hasta el 23 de julio, día en el que fueron convocados a una mesa de diálogo por el Gobierno provincial, para definir si van a paro en el inicio de clases después de las vacaciones de invierno.

En el marco del plan de lucha que vienen llevando adelante para obtener un aumento salarial que esté por encima del 20%, este viernes los gremios docentes se reunieron para definir cursos de acción cuya aplicación se podría concretar después del receso invernal.

Esto debido a que si bien se acordó un cese de actividades que tendría lugar tras el receso invernal, posiblemente el 27 de julio cuando los chicos deben volver a las aulas, se remarcó que el mismo queda condicionado a lo que suceda el día 23 de julio, cuando los gremios se reúnan con el Gobierno provincial.

Así lo indicó Roberto Baradel en la conferencia de prensa brindada este viernes, en la que manifestó que "el mandato que tenemos es de no inicio del ciclo lectivo, pero vamos a esperar a ver qué propuesta hacen". De concretarse esta huelga será la onceava en lo que va del año.

Baradel agregó "Los docentes hemos sido muy pacientes. La Gobernadora Vidal no ha estado a la altura de las circunstancias. Queremos respuestas y si no las hay, tomaremos medidas a la vuelta del receso".

En tanto, Mirta Petroccini indicó que "Vamos a asistir a la reunión del 23. Tenemos facultades, pero supeditadas a la reunión del lunes 23. Vamos a pelear por nuestros derechos y por la escuela pública. El tiempo nos dió la razón cuando rechazamos el 15%".

Indicó además que "la Gobernadora dijo que íbamos a llegar a junio ganándole a la inflación. Y no pasó. Estos anticipos a cuenta fueron por única vez, no fueron acumulativas y no consolidan salario".

También se conoció que la gobernadora Vidal decidió hacer adelantos a cuenta del acuerdo paritario con el objetivo que los docentes no pierdan contra la inflación. En los primeros seis meses del año, el gobierno bonaerense adelantó un 10% de aumento.

Teniendo en cuenta lo que suceda en la mesa de negociación agendada para el 23 de julio aún existe la posibilidad de que la medida de fuerza anunciada por los gremios se desactive. Aunque para que eso suceda el gremio considera que el Gobierno debería presentar una propuesta superadora a los requerimientos de los trabajadores.

Como lo viene anunciando este diario, los gremios exigen un aumento salarial superior al 20%. Además, entre las pretensiones se anota que se mantenga la cláusula gatillo, un mecanismo que permitiría a los gremios resguardarse ante la pérdida de poder adquisitivo que se viene manifestando debido al contexto inflacionario que se presenta en la Argentina.