Guido Carrillo fue presentado en un club de España, dirigido por un ex DT pincha

Guido Carrillo, ex delantero pincha incorporado como cedido por el Leganés procedente del Southampton inglés, generó una gran expectación como nuevo futbolista del conjunto español.

Carrillo, quien ya ha completado varios entrenamientos con el que será su nuevo equipo, estuvo acompañado en su presentación por el director general Martín Ortega, por el secretario técnico Txema Indias y por la presidenta Victoria Pavón.

Esta última abrió el evento y quiso desearle mucha suerte en esta nueva experiencia: "Viene cedido para esta temporada. El Leganés ha depositado en él muchísimas esperanzas e ilusiones. Le deseo lo mejor, que pueda demostrar todo lo que lleva dentro. Su suerte será la nuestra".

El principal protagonista se mostró agradecido por el recibimiento: "Me he encontrado muy confortable esta semana, el Leganés es un club que me sorprendió. Por más que ya lo conocía, porque he hablado con Mauricio Pellegrino y con ex jugadores, creo que está en constante crecimiento. Eso está a la vista y fue una de las cosas por la cual tomé la decisión acompañado del hecho de que Mauricio esté en el club".

"Ojalá sea un gran año. Me he encontrado con un grupo bárbaro de trabajo, de compañeros. Eso también es muy positivo y ojalá todos juntos podamos regalarle a los pepineros una buena temporada", dijo el atacante, quien no quiso marcarse una cifra de goles y valoró de manera positiva poder desplegar su fútbol en LaLiga.

🎥📸 PRESENTACIÓN I @carrilloguido9 : "Ojalá podamos regalar a los pepineros una gran temporada" Video completo y todas las imágenes de la presentación aquí ➡️https://t.co/oW4rx574PE pic.twitter.com/qKkCcW7bYP — C.D. Leganés (@CDLeganes) 16 de julio de 2018

Posteriormente, y tras su comparecencia, el jugador saltó al césped de la Instalación Deportiva Butarque con la que será su camiseta la próxima temporada. Tras posar ante los medios gráficos con el 'nueve' a la espalda, saludó en la grada y se hizo fotos con un pequeño grupo aficionados que se desplazaron para brindarle una calurosa bienvenida.