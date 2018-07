Desfiguraron a un quintero y contó su pesadilla: "Se llevaron todo"

Abraham Castillo, un quintero de 43 años, contó la pesadilla que le tocó vivir en un campo que alquila en El Peligro. Al hombre lo atacaron de forma salvaje, al punto que terminó desfigurado.

En una entrevista con EL DIA, contó que "me quise defender y le estrellé una botella a uno en la cabeza", al tiempo que dijo: "Cuando me quise defender reaccionaron con violencia y me pegaron, no sé con qué. Tenían un revólver que me apuntaban a cabeza".

Luego recordó que "nos pedían plata y más plata, y le decíamos que no tenemos. Hoy en día no se puede tener ni un mango. Pagamos semillas a precio dólar, más los remedios, y así la plata no alcanza".

Por último, Castillo manifestó: "A mi señora la llevaron adentro para que les de la plata. Revolvieron toda la casa y se llevaron todo lo que teníamos, además de rompernos todo".