Pareja de quinteros fue salvajemente atacada por una banda en El Peligro

Tres hombres irrumpieron en una propiedad de ruta 2 y golpearon al hombre cuando quiso defenderse con una botella de cerveza. A su mujer la tiraron al piso y amenazaron con matarla. Se llevaron algunos objetos

Los quinteros de la Región son blanco frecuente de asaltos que se destacan por el alto nivel de violencia y una modalidad que suele repetirse en todos los casos, como una suerte de oleaje que no pasa desapercibido una vez que arranca. A principios de este año hubo una seguidilla en el corredor que forman las rutas 2 y 36, con bandas sumamente agresivas que cometieron al menos seis golpes en menos de un mes.

Algo parecido sucedió el viernes pasado, cerca de las 8 de la noche, en la propiedad que un matrimonio de productores tiene en ruta 2, a la altura del kilómetro 43.500, en la diagonal 215 bis, donde también funciona un “kiosco para venderle a la gente de las quintas”, explicó Abraham Castillo, de 43 años.

Allí estaban él y su mujer cuando se presentaron tres hombres “a pedirnos que les vendiéramos dos botellas de cervezas”, contó.

Aparentemente la pareja no desconfió de los recién llegados, sobre todo porque tenían sus caras al descubierto y, además, “ni siquiera era tan tarde”. La situación fue cambiando con el paso de los segundos, inmediatamente después de que uno le dijo a otro: “Pagale vos”.

Fue la señal que desencadenó una secuencia brutal, que duró un rato largo; eterno, para las víctimas.

Mientras uno de los delincuentes sujetó a la esposa de Abraham y su cómplice hizo lo propio con el quintero, el tercero se metió dentro de la vivienda dispuesto a darla vuelta hasta encontrar lo que buscaban.

“Plata, todo el tiempo nos pedían plata”, dijo Castillo, recordando que los intrusos les repetían “ustedes son quinteros, tomateros y tienen que tener dinero, pero nosotros no tenemos nada, dos o tres invernáculos y todo campo. ¿De dónde vamos a sacar plata si no podemos tener un mango, todo se va en alquiler, remedios y semillas a precio dólar”, lamentó.

Los argumentos no sólo no convencieron a los delincuentes, sino que los alteraron todavía más: “Se pusieron tensos y llamaron a otros compañeros que estaban en la calle y llegaron en un auto Fiat Duna antiguo”, detallaron las víctimas, basándose en los datos que les aportó un camionero que estaba en la zona y al que también amenazaron.

La situación llegó al pico máximo de tensión cuando Castillo quiso defenderse golpeando a uno de los asaltantes con una botella de cerveza. “Ellos reaccionaron con mucha violencia pegándome un golpe, aunque no me acuerdo con qué”, contó la víctima, con las secuelas de aquella trompada reflejada en la cara: ayer todavía tenía un ojo cerrado y puntos en el corte que le abrieron en la ceja.

Todo el tiempo que duró el asalto Castillo tuvo el caño de un revólver apuntándole al cuello.

A su esposa la arrastraron hasta la habitación, donde la tiraron al piso, la amenazaron de muerte y uno se le trepó encima. “Yo me puse así” -cuenta ella cruzando los brazos- y se encargaron de dejarles en claro que habían llegado con datos certeros.

“Me pegaron y me amenazaron todo el tiempo con un revólver en el cuello”, dijo Castillo

Tres hombres fueron los que atacaron a la pareja y otros dos hicieron de campana

“A él lo llamaron por su nombre y de mí hasta sabían que había salido del país”, relató la mujer en una charla con este diario.

Los intrusos revolvieron todo, tiraron la ropa al piso y no perdonaron “ni una virgencita” en su búsqueda de efectivo, lo que incluyó la destrucción de un par de alcancías.

Finalmente escaparon con un equipo de música, un parlante, una batidora y un televisor que dejaron a mitad de camino.

Por lo que les contó el camionero, al que le quitaron las llaves y algunas pertenencias, afuera de la propiedad de las víctimas otros dos sujetos encapuchados sirvieron de apoyo a los tres que estaban adentro.

Después del miedo

Una vez que la banda escapó, el matrimonio pidió ayuda a los vecinos y a la Policía. “Llamamos a distintas dependencias- dijo Abraham- , pero no vino nadie”.

Según relató a este diario, “yo tuve que ir al destacamento El Peligro, donde había un sereno o alguien vestido de civil, que me dijo que fuera a hacer la denuncia en Abasto. Pero no entiendo por qué no pudo acercarse ni un patrullero”, lamentó el hombre. Además de los trámites policiales, tuvo que trasladarse a un centro asistencial para que le suturaran la herida que le abrieron los delincuentes.

Al día siguiente del hecho, vecinos le avisaron a la esposa de Castillo que había un televisor tirado al lado de la casa.

“Yo no me animaba ni a salir- reconoció ella, afectada todavía por lo que había vivido- pero me asomé y ahí estaba el bulto negro. Yo me llevé el televisor de vuelta a mi casa”. De los ladrones nada se sabe.

Este asalto es el primero que sufren Abraham y su mujer en una zona que ha sido muy castigada por esta modalidad, sobre todo por las bajísimas chances de que a las bandas las compliquen los testigos o la repentina aparición de un patrullero.