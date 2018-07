“No nos está yendo mal, más allá de esta tormenta”, afirmó el presidente Macri

Aseguró que “el país no va hacia una crisis como en el pasado”. “No creo que las retenciones sean un impuesto inteligente”, dijo

| Publicado en Edición Impresa

Por MARIANO SPEZZAPRIA

mspezzapria@gmail.com

No hubo anuncios. Tampoco definiciones resonantes. Al parecer, no era ese el objetivo del presidente Mauricio Macri, quien se presentó ayer en la quinta de Olivos como un piloto de tormentas y ratificó el rumbo de su administración frente a “cosas que no dominamos, como las que pueden pasar en el mundo”. Fue su manera de explicar el temblor financiero que sacude al país y que lo llevó a reclamar el auxilio del Fondo Monetario Internacional.

El mensaje que quiso dar el Presidente llegó en el minuto final de la conferencia de prensa, de la que participó EL DIA. En ese momento, miró al auditorio –compuesto por periodistas nacionales y extranjeros- y afirmó que al país “no le está yendo mal, más allá de esta tormenta” que, en definitiva, se traduce en incertidumbre económica.

Seguido de cerca por la primera dama Juliana Awada y los funcionarios que se encargan de la comunicación del Gobierno, entre ellos el jefe de Gabinete Marcos Peña, Macri buscó despejar los fantasmas colectivos al asegurar que el país “no va hacia una crisis como en el pasado”. El mandatario no lo dijo, pero se refirió así al colapso de 2001.

Parado detrás de un atril, agregó: “los argentinos hemos comprendido que el camino por el que íbamos, no llevaba a ningún lugar”. Fue una referencia conceptual a las políticas de su antecesora en el cargo Cristina Kirchner, de las que también se diferenció en el plano práctico al rechazar la posibilidad de frenar la baja de retenciones a las exportaciones de la soja.

“No creo que las retenciones sean un impuesto inteligente. Al contrario, destruyen el futuro”, advirtió el Presidente y le cerró el paso, de ese modo, a los reclamos surgidos desde el interior de Cambiemos para mejorar la recaudación del Estado aplicando ese gravamen, lo que permitiría que el ajuste de las cuentas públicas que se proyecta para 2019 sea menor. La negativa de Macri fue prácticamente su única definición concreta en la media hora que duró la conferencia.

Tampoco brindó certezas sobre la manera en que el Gobierno buscará bajar la inflación, luego de que se conociera que el alza de precios de junio fue del 3,7% en el promedio nacional. Consultado sobre la posibilidad de adoptar alguna “medida excepcional”, Macri se limitó a asegurar que su administración está “abocada desde el primer día” a combatir este flagelo económico. Y prometió: “el año que viene bajará 10 puntos y para 2020 estará cerca de un dígito”.

En ese sentido, no abundó sobre los inconvenientes que les provoca a las familias el aumento constante de la canasta básica, sino a los problemas que se generan para su gestión porque los inversores no tienen por costumbre apostar a “países con inflación”. Macri ratificó además su criterio al respecto, que indica que el problema se original en el alto nivel de déficit fiscal del Estado, que se constituye en una “mochila que no permite el desarrollo del sector privado”.

“Tenemos un Estado que ha ido más allá de lo que se podía”, remarcó el Presidente, en alusión a un crecimiento que graficó al ser consultado sobre los despidos de la agencia de noticias oficial Télam: “Había una superpoblación”, sostuvo el mandatario, mientras en la puerta de la quinta un centenar de manifestantes reclamaba su reincorporación a la empresa estatal.

Macri también afrontó dos preguntas sobre el caso de los aportantes falsos a la última campaña electoral de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. En ese punto, resaltó que la gobernadora María Eugenia Vidal pidió “una auditoría” para determinar las responsabilidades y pidió tener “paciencia” para esperar los resultados. Pero no repudió las irregularidades.

En la última pregunta de la conferencia, a Macri le recordaron que la diputada Elisa Carrió había afirmado que el Gobierno abrió el debate sobre el aborto porque creía que no iba a ser sancionado por el Congreso. “Pienso que lo importante es valorar lo que estamos logrando. Algo que es tabú, que no se podía hablar, lo estamos debatiendo como corresponde”, retrucó.

Al cabo del encuentro con la prensa, Macri dejó una última frase mirando a las cámaras de TV: “Estamos haciendo el esfuerzo correcto y vamos a retomar el crecimiento el año que viene”, afirmó, al tiempo que manifestó comprender “la angustia de muchos argentinos” frente a la situación económica que atraviesa el país.