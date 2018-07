Lollapalooza ya tiene las fechas para desembarcar en el país en 2019

La edición argentina del Lollapalooza ya tiene las fechas para el próximo año. El mítico recital se llevará a cabo en tres jornadas: 29, 30 y 31 de marzo. Además quedó confirmado que el escenario volverá a ser el del Hipódromo de San Isidro, como ocurrió las otras cinco veces que desembarcó en nuestro país.

Según se informó, desde el miércoles 4 de julio se podrán comprar los abonos Early Bird en AllAccess.com.ar y en puntos de venta. Lo cierto es que este evento es uno de los más importantes en Argentina y los fanáticos sacan sus pases pese a no saber quiénes se subirán al escenario. Pero como Lollapalooza se ganó su prestigio, confían en que serán grandes estrellas las que digan presentes el próximo año.

Este año pasaron por Palermo los Red Hot Chili Peppers, Image Dragons y The Killers (Pearl Jam estaba previsto para el cierre pero una fuerte tormenta hizo cancelar el show). Pero también en ediciones anteriores tocaron en nuestro país importantes bandas como Metallica, The Weeknd, Florence And The Machine, Eminem, The Strokes, Arcade Fire y Jack White.