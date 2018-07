Murray anunció que será baja en el Abierto de Wimbledon

Debutan los argentinos: Pella con el australiano Jason Kubler y Mayer ante el alemán Jan-Lennard Struff. También juega Federer

El escocés Andy Murray, 156º del ranking, sufrió una lesión en la cadera que hace un año lo obligó a ausentarse del circuito tras su caída en los cuartos de final en el court central del All England frente a Sam Querrey. En enero de este año decidió someterse a una operación y regresó a la actividad el último 19 de junio en Queen’s, instancia en la que cayó en tres sets frente a Nick Kyrgios. Una semana después, venció a Stan Wawrinka en el torneo de Eastbourne antes de caer en octavos frente a su compatriota Kyle Edmund.

La duda en torno a su presencia fue una constante en Wimbledon durante los últimos días, aún cuando el propio Murray había confirmado, no sin recaudos, su presencia en el certamen. “Sí, voy a jugar Wimbledon, a no ser que en los dos próximos días me levante y no me sienta bien. Todo esto forma parte de un proceso y hay que estudiar la situación día a día, no podés adelantarte. Estoy entrenando a un alto nivel, con mucha intensidad diaria con los mejores jugadores del circuito. Esto ya es algo realmente positivo para mí y me sirve para mejorar, me sirve para verme competir nuevamente”, había reflexionado en la conferencia de prensa del ultimo sábado.

Pero las sensaciones cambiaron en Murray y su equipo de trabajo: “He hecho progresos significativos en las prácticas y en los partidos en los últimos diez días, pero después de largas discusiones con mi equipo, hemos decidido que jugar al mejor de cinco sets podría ser demasiado pronto en el proceso de recuperación”, reconoció.

Las señales eran múltiples. En los entrenamientos previos se había mostrado lejos de su mejor nivel y un periodista se lo marcó en la conferencia de prensa: “Bueno, me gustaría estar jugando mejor”, respondió. “No he estado practicando tanto tiempo. Por supuesto, notas cosas que tal vez no son como hace un año. Pero en términos de estar allí, pude estar allí. Estaba haciendo todo lo posible en la práctica, aunque quizás no jugué tan bien como me hubiera gustado”.

El taiwanés Jason Jung, 154º del Mundo, es el “lucky loser” que ocupará su lugar en el cuadro de Murray y se enfrentará en la primera ronda al francés Benoit Paire.

La baja de Murray, campeón en 2013 y 2016 en All England, es una buena noticia para Juan Martín del Potro, quien podría habérselo cruzado en la tercera ronda, aunque las chances del escocés eran realmente pocas. “No tengo idea, ¿cómo puedo saber cómo me voy a sentir si, por ejemplo, juego cuatro horas en el primer partido? No esperaría jugar peor tenis que el que vine jugando, esperaría que mejorara con respecto a Queen’s y Eastbourne. Pero en términos de cómo me iría, cómo lo haría en el torneo en cuanto a los resultados, no tengo ni idea”, había analizado el sábado.

La respuesta será una incógnita. En Wimbledon ya se lamentan: este año extrañarán a su niño mimado.

A todo esto, en búsqueda de la novena corona en el All England, Roger Federer dará inicio a otra defensa hoy en la apertura del court central de Wimbledon.

El suizo se medirá con el serbio Dusan Lajovic, desde las 9:30 (hora argentina). Federer viene de una gira con título en Stuttgart (el N°98 de su carrera) y final en Halle, donde Borna Coric lo frenó en tres sets y le hizo perder el N°1 del mundo a manos de Rafael Nadal. Antes de eso, Roger se había salteado toda la gira de polvo de ladrillo, tal como en 2017.

Frente a Lajovic, victoria en el único duelo previo, curiosamente también en Wimbledon, 12 meses atrás. De no mediar sorpresa, Federer se verá en segunda rueda con el eslovaco Lucas Lacko (que viene de hacer final en Eastbourne o el qualy francés Benjamin Bonzi (203° del mundo), que jugará su tercer partido ATP.

En la jornada de hoy también habrá un duelo estelar en cancha central (tercer turno), con el cruce entre Grigor Dimitrov y Stan Wawrinka, con ranking “mentiroso” producto de su inactividad en 2017 y fuera de los preclasificados de este año.

Además, saldrá a la cancha Marin Cilic, rival de Federer en la última final de Wimbledon (y también en el Abierto de Australia), con el japonés Yoshihito Nishioka como primera oposición.

Por su parte hoy, en la primera jornada, también harán su presentación dos argentinos. Cerca de las 9, Guido Pella (82º) jugará contra el australiano Jason Kubler (147º), con la esperanza de superar por primera vez la primera rueda (perdió dos veces en esa instancia).

En tanto, Leonardo Mayer (36º), a las 7.30, chocará con el alemán Jan-Lennard Struff (64º). El “Yacaré” tiene como máximo cuarta rueda (2014). Mañana, todavía sin horario confirmado, se presentarán los otros cinco representantes nacionales, Juan Martín Del Potro (4º) y Diego Schwartzman (11º), incluidos. La televisación del torneo correrá por cuenta de la cadena ESPN.