"Pincha-alarmas" le arruinaron el Día del Amigo a todo un barrio de Ringuelet

Bajo una modalidad que se expande, anoche abrieron y robaron las pertenencias de cinco autos de una cuadra

Para todo un barrio de Ringuelet el Día del Amigo no fue nada amistoso. Es que mientras festejaban anoche en sus casas, los "pincha-alarmas" atacaron y dejaron un tendal.

Al menos cinco autos estacionados en 517 entre 8 y 9 fueron abiertos con este novedoso sistema que desactiva las alarmas de los vehículos. Si bien no se los robaron, si se llevaron todo lo que encontraron dentro, hasta los papeles.

Ana, una vecina que reunió a sus seres queridos en su vivienda, se comunicó con EL DIA y contó el momento de terror que padecieron una vez que terminaron la reunión. "Cuando salimos nos encontramos con varios autos abiertos. Ninguno estaba forzado, por eso creemos que usaron el sistema con el que abren los vehículos con una aparato electrónico", le dijo a este diario.

"Se llevaron todo lo que tenían adentro, y lo más complicado es que se llevaron tarjetas verdes y azules y hasta los pagos de las patentes y los seguros", manifestó, al tiempo que agregó: "Este barrio está difícil, esta semana nos fuimos unos días de vacaciones y mi marido tuvo que volver. Nos encontramos con que nos habían cortado los cables de luz para desactivar la alarma. Por suerte no pudieron meterse". De esta forma es el segundo ataque que sufren en carne propia en menos de una semana.

En esa zona tienen botones antipánicos para activar las alarmas vecinales "pero no alcanza", relata Ana, quien dijo además que "llamamos al 911 y nos dijeron que el caso no era importante, que no podían venir. Ya no sabemos qué hacer, es una situación desesperante". Cabe resaltar que el barrio está muy cerca de donde ocurrió el último brutal ataque en el que un nene de 12 años salió con un palo a defender a sus abuelos en medio de un robo. En ese episodio hubo tiros por parte de los ladrones y de milagro no fue una tragedia.

En tanto que María, otra vecina de la misma zona también denunció episodios similares registrados anoche. "Robaron varios autos. Esto es una zona liberada totalmente y lo venimos denunciando hace tiempo", contó a EL DIA. Y agregó que "cuando haya una víctima fatal tomarán medidas pero para ese momento será tarde".

¿Cómo operan los "pincha-alarmas"? Es muy simple porque sólo utilizan un dispositivo que inhibe la señal y funciona en múltiples frecuencias. Se puede conseguir en una casa de electrónica y sólo se debe configurar para que cumpla su propósito: bloquear la señal de los controles remotos de los autos. De esta forma, los vehículos no reciben la señal de cierre, por lo que cuando el conductor deja el auto sin haber chequeado que cerró, los delincuentes tienen servido en bandeja el ataque.

Si bien Enacom regula la frecuencia de los controles remotos de los autos, estos dispositivos, que tienen un alcance de más de 50 metros, generan una interferencia que inhibe la conexión. Así actuaron anoche en Ringuelet y les arruinaron el festejo del Día del Amigo a los vecinos.