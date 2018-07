Agarró del pelo a su ex pareja, le dio la cabeza contra la pared y no la mató por poco: preso

Ella, de 37 años, lo había dejado por violento. Él fue a la casa y le pegó. La víctima pasó varios días en terapia intensiva. Se recupera

Una mujer pasó varios días en terapia intensiva por las secuelas de la paliza que le pegó su ex marido en una casa de Berisso. La madre de la víctima resultó fundamental para reconstruir esta tremenda historia y en las últimas horas el sujeto, de 34 años, fue detenido por cargos gravísimos: “Homicidio doblemente calificado en grado de tentativa en concurso real con amenazas, en el marco de la ley de violencia de género”.

Aunque recién trascendió en las últimas horas, el reporte oficial da cuenta de que el incidente sucedió el 26 de junio pasado en una vivienda situada en 174 entre 44 y 45, de Berisso, donde el acusado irrumpió de imprevisto y con una sola idea: lastimar a su ex pareja.

La madre de la víctima explicó que su hija, de 37 años, había terminado esa relación por los “malos tratos permanentes que sufría”, aunque las fuentes oficiales no pudieron confirmar que existieran denuncias previas, ni una orden de restricción de acercamiento.

Aún teniendo en cuenta que este tipo de papeles no frena a nadie que esté resuelto a ejercer la violencia, lo concreto es que el muchacho no tuvo ningún obstáculo para llegar a su ex mujer, a quien sólo se identificará como Jésica.

“La tomó del cabello y le golpeó la cabeza contra la pared”, refirió un investigador, antes de confirmar que esa maniobra le provocó a la joven “lesiones de carácter grave en el cráneo”.

Después de eso el atacante escapó, mientras que la víctima fue trasladada al hospital municipal de Berisso, donde tuvo que permanecer varios días en terapia intensiva hasta que se recuperó y pasó a una sala común.

Con los datos que aportó la madre de Jésica -fue quien radicó la denuncia ya que su hija no estaba en condiciones de hacerlo- y con las declaraciones de algunos testigos, la titular de la UFI 13 de Violencia de Género, Mariana Ruffino, pidió la detención del acusado.

El juez Fernando Mateos la ordenó. Y los detectives de la DDI La Plata la concretaron ayer, después de mantener una vigilancia encubierta en 122 entre 59 y 60. Ruffino lo indagará en las próximas horas, confirmaron fuentes judiciales.

En altos de san Lorenzo

En otro orden, un joven de 19 años fue detenido ayer en 19 y 82, por agredir y amenazar de muerte a su hermana y a su madre, informó la Policía.

Los móviles llegaron hasta esa casa después de que alguien llamó al 911 para pedir ayuda por una violenta disputa familiar, y los efectivos no tardaron en constatar la veracidad de la denuncia.

“Una chica de 20 años tenía un golpe en el rostro y su madre también había sido agredida por el joven”, confirmó un jefe policial, seguro de que el detenido “parecía alterado por los efectos de alguna sustancia”.