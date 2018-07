La Catedral blindada por una movida que insta a "renunciar" a la Iglesia

El grupo Apostasía Colectiva La Plata se moviliza en la puerta del Arzobispado para hacer pública su decisión y fomentar la separación de la Iglesia

Una movida impulsada por un grupo denominado Apostasía Colectiva La Plata, integrado por personas que buscan "renunciar" a la Iglesia Católica, obligó a que la Catedral fuera custodiado por una veintena de policías que está mañana blindaban el imponente edificio platense. La nutrida movilización, que tiene como objetivo hacer pública su decisión de dejar de pertenecer a la Iglesia, había generado tensión luego de que desde la vereda de enfrente, el sacerdote Luis Moisés Jardín -que en el pasado participó activamente en el movimiento carapintada que condujo el ex coronel Mohamed Alí Seineildin- instó a “salir a defender la Catedral” platense.

“Hay que defender a las iglesias con la vida”, dijo, en realidad. Y luego atacó duramente al gobierno del presidente Mauricio Macri al que calificó de “desmadrado, cretino, cobarde y traidor”, por haber permitido la discusión del tema del aborto en el Congreso. También calificó como “esas locas”, al colectivo de mujeres nucleado en Apostasía Colectiva La Plata.

Soledad, una de las impulsoras de la movida en las puertas del Arzobispado de calle 53 y diagonal 74, le dijo al EL DIA que el propósito de la movilización es que "decidimos no figurar más en los registros de la Iglesia. Somos los bautizados, no por decisión propia y de muy pequeños, que de grandes entendemos que la Iglesia no nos representa y pedimos que se nos saque de los registros". Y aclaró que la protesta se enmarca en otros pedidos como "la separación de la Iglesia y el Estado y la postura a favor del aborto".

Luego explicó cómo es el trámite para "renunciar" a la Iglesia Católica: "se presenta carta que se puede descargar de la página apostosia.com.ar, que es una organización nacional, luego hay que presentarla en el Arzobispado y en 10 o 15 días ya se tiene una respuesta. Después hay que ir a la parroquia en donde fue bautizado y se hace la salvedad en el registro".