Paula Almerares: un regreso “tironeado” al Argentino

Después de tres años, la soprano vuelve a cantar para el Teatro aunque lamenta la “condiciones adversas” en las que se encuentra. Según dicen desde el coliseo bonaerense, son “propias de la remodelación”

Aclara Paula Almerares que “no es un descargo ni una crítica” contra quien corresponda sino la mirada, “sensible”, de una figura que siente como su casa al Argentino, el escenario que la impulsó hace décadas en su carrera internacional y que fue hogar, también, de su familia de dilatada trayectoria artística. Ver al Teatro en condiciones a las que define como de “desidia” y “tristeza”, a media máquina en el marco de una remodelación, le genera sentimientos encontrados de cara a la próxima presentación cuando, mañana desde las 20 y con entrada gratuita y por orden de llegada, se presente junto a la Orquesta Estable en el Coliseo Podestá para ser parte de la gala por el aniversario de la Independencia.

Pasaron tres años desde su última presentación en el Argentino, con su recordada Desdémona de la ópera de Verdi, “Otello”. Desde entonces, y por razones que dijo “desconocer”, no la habían vuelto a convocar. Por eso celebra esta oportunidad porque, dice, “necesitaba volver a mi casa”, aunque lamenta que sea en este marco “adverso”, refiriéndose al plan de remodelación que se inició hace dos años y medio, y que lo tiene funcionando en “condiciones deplorables” para sus cuerpos estables, según cuenta.

En marzo de 2016, la gobernadora María Eugenia Vidal anunció la puesta en valor del primer coliseo bonaerense, para lo que destinaría un presupuesto de 490 millones de pesos. En ese momento, el por entonces secretario de Cultura provincial, Alejandro “Conejo” Gómez, aseguró que no se había hecho mantenimiento del teatro durante 17 años, lo que llevó a que funcionara durante muchísimo tiempo “en condiciones precarias”, como lo encontró cuando asumió.

En ese marco, anunciaron un plan de remodelación por etapas, que llevó a reducir las siguientes temporadas, alargando los recesos para optimizar la obra, llegando a 2018 con la sala principal “en quirófano”, actividades de ‘visitante’ -con presentaciones entre el Coliseo, Buenos Aires, Mar del Plata y otros destinos- y otras que siguen con regularidad en otros espacios como la Sala Piazzolla, Sala Tacec y Sala Pettoruti.

“Me resulta muy complejo ver a los artistas no poder trabajar en condiciones favorables y dignas. Pienso que es como hacer una casa, que cuando se pinta o se arregla uno se va, busca un lugar alternativo para no llenarse de polvo ni sentir frío ni nada, pero aquí no está pasando”, analiza la artista, “dolida” por las condiciones en las que llegan al concierto de mañana, con ensayos “sin calefacción, baños clausurados y toda una desidia que realmente es desoladora”.

Desde el Argentino, en tanto, aseguran que la obra continúa según el plan diseñado, “con los inconvenientes lógicos que una remodelación implica”, y remarcan que, asimismo, también continúa la programación. De hecho, esta noche, en la Sala Piazzolla, habrá un nuevo concierto del Ciclo de Cámara a cargo del prestigioso dúo constituido por el pianista Iván Rutkauskas y el violinista Oleg Pishenin.

“No sé cuáles son los manejos políticos, porque no estoy en política, y tampoco quiero estarlo. Pero sí puedo decir que es una situación grave la que está pasando. En lo que me toca personalmente, no sólo como artista, me resulta muy triste. Nunca imaginé que un teatro, el que se quemó, durase casi cien años, y que éste, después de su reapertura, haya durado sólo veinte. No puedo creer esta falta de mantenimiento”, se lamenta Almerares.

LA GALA

Tras la ejecución del Himno Nacional, la Orquesta Estable, dirigida por su titular, Pablo Druker, interpretará mañana la Primera suite argentina (Huella, Milonga, Vidalita y Gato) de Alberto Williams y la Bachiana brasileira Nº 5 de Heitor Villa-Lobos, con arreglos de Héctor Almerares y la actuación como solista de Paula.

“Es una obra que no se hace mucho, es muy difícil. La he hecho varias veces, algunas en Italia, y en la Revista Clásica, cuando editaban CD’s. En ese momento, eran los 35 años del Cuarteto Almerares, y ahí se incluyó esta pieza con arreglos para cuarteto de cuerdas que hizo mi padre. Ese CD recibió varios premios”, revela la ciudadana ilustre de La plata.

En la segunda y última parte se ejecutarán la Petit suite de Claude Debussy (orquestada por Henri Büsser), Gymnopédie Nº 1 de Erik Satie (orquestada por Claude Debussy) y la Suite del ballet Estancia de Alberto Ginastera (Los trabajadores agrícolas, Danza del trigo, Los peones de hacienda y Danza final –Malambo-).

Tras su participación en esta gala, Almerares tendrá presentaciones en Italia y después volverá para sumarse a las funciones de “La Boheme”, de Giacomo Puccini en el Teatro Colón. También se la verá en el CCK siendo parte de “América”, de Martín Palmeri, en el CCK, junto a Rubén Martínez, y la Orquesta Juan de Dios Filiberto.

De todos modos, a Almerares, que este año editó la primera parte de su disco “Arias de Ópera”, que se vende en Casa Piscitelli, hay otro proyecto que la entusiasma y es la Master Class de Canto al servicio de la Técnica Vocal y la Interpretación escénica que dictará el 14, 15, 21 y 22 de julio en 55 Nº689 en la que compartirá todo “lo que he aprendido tanto dentro como fuera de este país”. A su criterio, “es importante que el artista, el maestro, se haya subido a un escenario para poder enseñarle a un alumno, porque las sensaciones son diferentes”.

