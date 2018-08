Noguera: "Cuando nos dimos cuenta que se podía ganar, los pasamos por arriba"

Fabián Noguera, quien marcó el camino de la victoria ante Boca con un cabezazo luego de saltar desde el banco reemplazando a Sánchez, confió que el equipo aceleró en el complemento y pasó por arriba al rival.

"Sabíamos lo que podíamos dar, en el primer tiempo esperamos un poco lo que hacía el rival pero en el segundo nos dimos cuenta que se podía ganar y los pasamos por arriba", señaló el ex Banfield.

Respecto a los chicos del Club, señaló que "me han sorprendido como respondieron ante tamaña responsabilidad y cómo el grupo supo entender la idea del chino. El partido de Gremio ya fue una muestra de actitud y dijimos que habia que tomarlo como base e ir de ahí para arriba".

Desde lo personal, admitió que "no pensé que iba a entrar, me dio la confianza desde el minuto uno. El Chino da la confianza que cualquier jugador necesita. Uno siempre tiene la esperanza de entrar y convertir goles. Practico mucho con mi hermano, uno debe perfeccionarse y también se busca por fuera un complemento para mejorar. Por eso le dediqué el gol".

Asimismo, agregó que tuvo la suerte de que el rival no consideró su marca en los dos tiros de esquina que tuvo apenas ingresó: "Fue un poco de suerte porque no tenían en cuenta mi marca. Me veo muy solo dentro del área. Y cuando cabeceo la primera, pensé que en el segundo córner me iban a marcar y no. Un gol que parece de hace 50 años atrás con las armas que siempre tuvo este Club".

Pensando en Belgrano, rival de turno, manifestó que "hay que presionar bien alto, pero creo que nos caracteriza el arco el cero, mantener las líneas unidas y salir rápido. De nada sirve ganarla a Boca y hacer un papelón contra Belgrano, hay que seguir creciendo como grupo . Jugando así vamos a ir a Brasil y vamos a pasar de ronda".