Protestas al por mayor para reclamar por el estado edilicio de las escuelas de la Región

Las protestas en los establecimientos educativos de la Región para reclamar por las condiciones edilicias siguen a la orden del día. Entre abrazos simbólicos, acampes, tomas pacíficas, clases públicas, vigilias y cortes de calle, en al menos una veintena de escuelas siguen movilizados para exigir soluciones.

Ayer algunas de las instituciones educativas que continuaban con las medidas de fuerza eran la Media 31 en 46 entre 2 y 3, la Técnica 9 en 1 y 46, el Normal 1 en 51 entre 14 y 15, la Primaria 33 de 8 y 38, la Escuela 59 de 122 entre 603 y 644 y la Primaria 8 en diagonal 74 y 57, entre una larga lista.

Por caso, se llevó a cabo un abrazo simbólico a la Primaria 32 en diagonal 144 entre 414 y 415, en Arturo Seguí, para pedir “una rápida solución a los graves problemas de infraestructura que tenemos, sobre todo la falta de gas, cuyo servicio fue desconectado por las pérdidas que había”.

En tanto, en la escuela 46, de 12 y 68, se realizó una asamblea de padres porque los chicos están sin clases desde hace días debido a un problemas con el gas, por lo que plantearon la necesidad de que se tomen medidas urgentes para darles una respuesta.

Por otro lado, en la escuela 88 de 421 y 3, en Villa Elisa, padres, alumnos, docentes y directivos realizaron un corte en Camino Centenario para pedir soluciones tras el incendio que sufrieron la semana pasada y por lo cual se suspendieron las clases.

Desde el Normal 2 se sumaron al reclamo. Padres denunciaron que la institución educativa “se encuentra cerrada por problemas de gas y edilicios”. Aseguraron, además, que “el Consejo Escolar no está haciendo lo que debería y no envían a las personas adecuadas para la solución”.

Por ese motivo, se convocó a una asamblea a toda la comunidad educativa “para ver qué va a pasar con las clases, ya que desde el 7 de este mes están suspendidas”. La cita, indicaron, es hoy al mediodía, en dicho establecimiento.

También se sumaron a los reclamos los padres de los alumnos de la Secundaria 70, situada en calle 16 entre diagonal 73 y 48. “Hay problemas edilicios. La semana pasada, exactamente el lunes, los alumnos no tuvieron clases porque arreglaron el techo. Pasó una semana de ese arreglo y nos encontramos con que no se puede dar clases porque se cayó otro pedazo de techo”, expresó un padres, que aseguró que hoy debían llamar a la escuela para saber si las clases se dictarán con normalidad. “Arreglan para zafar los días y que los chicos no falten, pero los están exponiendo a un accidente”, denunció.

A su vez, desde la escuela 81, de calle 11 entre 491 y 492 de Villa Castells, padres denunciaron que tanto el nivel primario como el inicial están sin clases por “un escape de gas, paredes electrificadas y cloacas en estado deplorable”.