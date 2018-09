La otra cara del paro: ¿qué dicen los platenses que fueron a trabajar?

Era sabido que el paro nacional llevado a cabo por los sindicatos iba a tener en nuestra ciudad un acatamiento total en el ámbito de la administración pública, el transporte y los bancos, pero además se hacía sentir en el sector del comercio, donde muchos comerciantes decidieron abrir las persianas pero al mismo tiempo renegaban en cierto punto con la sensible caída de las ventas a causa del escaso movimiento de gente en la calle.

Por caso, en una casa de indumentaria ubicada en diagonal 80 entre 2 y 3, hasta entrada la tarde había realizado apenas dos ventas, según confió a este medio Miguel, el encargado del local.

En tanto, Alejandro, encargado de una carnicería de 2 y diagonal 80 sostuvo que en la calle "no anda nadie" y dijo que "la venta es baja y que a eso se suma que "a esta altura del mes la gente no tiene plata. Si la gente tiene plata sale igual y consume". El comerciante añadió que "es un día tranquilo, el 60 % abrieron pero son dueños de locales. No hay movimiento, apenas unos taxis".

A su vez, desde una remisería de 45 entre 2 y 3 un chofer llamado Marco Antonio señaló que "la actividad está muy lenta por ser paro. Bajó bastante, se nota. Mañana se reactiva esto, hay que esperar... El paro no trae ningún beneficio, al contrario es una pérdida para nosotros que tenemos que llevar algo a casa".

Como consecuencia de la medida de fuerza, Roxana, quien atiende un kiosco próximo a 1 y 44, señaló que "está todo parado, muerto totalmente. No hay nada. Al no haber transporte no hay gente. Yo tengo que venir a trabajar, si no, no comés. Las ventas están bajas, no he vendido casi nada". La mujer expresó: "Estoy de acuerdo con el paro, algo hay que hacer, no hay que pensar solo en uno, sino en los que menos tienen".

Cabe remarcar que la actividad comercial en la zona de avenida 1 y a lo largo de diagonal 80 se asemejaba este martes al de un "feriado", de acuerdo con los datos proporcionados por comerciantes que se traducían en negocios que directamente decidieron no abrir y otros que si bien atendían al público se presentaban semi-vacíos y con marcada caída de las ventas. En tanto, desde el paseo comercial de calle 12 la medida gremial también surtía efectos y el nivel de comercios que atendían era del 70%.

