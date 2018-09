Revuelo en Moreno: se incendió una escuela e investigan si fue intencional

Las primeras pericias indican que hubo dos focos separados entre sí

Un incendio destruyó este jueves durante la madrugada un edificio en el que funcionan dos escuelas en el partido de Moreno, la secundaria Nº36 y la primaria Nº32.

Aunque todavía el hecho se encuentra siendo investigado, los primeros informes difundidos tras las pericias de los bomberos indican que existieron dos focos separados entre sí, y que hay una alta probabilidad de que el hecho haya sido intencional.

La Comisaría 8º de Moreno está llevando adelante la "averiguación del ilícito" y tras la primera inspección constataron que se "produjeron daños materiales" y que no hubo heridos.

Cabe resaltar que el establecimiento tiene alarma, pero no posee cámaras de seguridad ni tampoco había sereno o guardia en el lugar.

En diálogo con Crónica TV, María Laura Torre, secretaria general de Suteba, dijo al respecto: “No sabemos si son hechos vandálicos o amenazas, ahora tenemos que esperar que la Justicia y la Policía investigue y nos diga qué pasó".

En tanto, Walter Festa, intendente de Moreno, se refirió al hecho a través de sus redes sociales y expresó: "Nuevamente vivimos hoy una situación que preocupa y que repudiamos: el incendio de la escuela secundaria Nº 36. Por esta razón me he puesto en contacto con el Ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, a quien le solicité reforzar las tareas de prevención en Moreno a fin de llevarle tranquilidad a la comunidad educativa en particular y a toda la sociedad de Moreno en general".

Y siguió: "Este nuevo episodio me preocupa, ya que se han repetido varios sucesos extraños en el último tiempo, y por eso volvemos a pedir que se investigue este y todos los hechos que pasaron.

Tanto el municipio de Moreno, la comunidad educativa y la provincia de Buenos Aires estamos trabajando en conjunto para restablecer las condiciones indispensables para que nuestras y nuestros jóvenes puedan volver cuanto antes a las escuelas y recibir su derecho a la educación".

Moreno está en el eje mediático desde la muerte de la docente Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez en la escuela Nº49 de la localidad por una explosión relacionada con una falla edilicia.