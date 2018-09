Mirá todos los shows que se presentan en la Región. Música, teatro, cine y muchos más

Hoy

Música

Coros

Concierto de la Cámara Argentina de la Construcción.- Hoy a las 20 en la Cámara Argentina de la Construcción, 7 Nº 1076, se presentarán el Coro de la Universidad del Este, el Coro de la Municipalidad de Brandsen y el Coro de la Cámara Argentina de la Construcción. Entrada libre y gratuita.

Ciclo Coral en el Senado.- Hoy a las 19.30 en 7 y 49, se presentan el Ensamble Vocal Anacrusa, el Ensamble Volta y Ayres del Ferrer.

Coro Juvenil.- Hoy a las 19.30 en el Centro de Arte UNLP, 48 entre 6 y 7.

otros ritmos

Loud & Clear.- Hoy a las 22 en La Clave, 50 entre 5 y 6, presentación oficial. Una noche a puro hard rock con Lucas Castellani (guitarra), David Beltrame (bajo), Carolina Figueroa (voz), Claudio Defilitto (guitarra) y Juan Manuel Pache (batería).

Nonpalidece.- Hoy a las 20 en 58 entre 10 y 11, reggae.

Alejo y Belén.- Hoy a las 21.30 en 24 y Diagonal Vieytes, Magdalena, todos los ritmos.

Magia Blanca.- Hoy a las 21 en 31 y 83, junto a Gabriel Iuvanson “El Seba”.

Mario Beltrán.- Hoy a las 23 en 44 entre 22 y 23.

Luz Maggio y Nacho Martí.- Hoy a las 21.30 en 9 entre 58 y 59.

Fusión.- Hoy a las 22 en 44 y 151.

Cantífices.- Hoy a las 20 en 60 y 119, el Grupo Vocal celebra 15 años con el Miniverso Dúo, Jorge Albarracín (poesía), Ricardo Peluffo (guitarra) y Color Ncotiluca (pintura en vivo).

La Carbo Blues & Soul y Tremebundos.- Hoy a las 22 en 45 entre 8 y 9, en el marco del Maldito Blues Club Ciclo.

Kitucho.- Hoy a las 21 en 10 y 59, show a la gorra.

Siboney.- Hoy a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, son cubano, boleros y temas tradicionales del cancionero cubano.

Tick Toper y Borrego.- Hoy a la 24 en Ciudad Vieja, 17 y 71, en el marco del Ciclo Long Play Rock.

TANGO

Viernes de tango en el Rectorado.- Hoy a las 19 en el Rectorado de la UNLP, 7 entre 47 y 48, clases de tango. Desde las 20.30, práctica libre.

La Milonga de Andrea.- Hoy a las 21.30 en 44 entre 10 y 11.

CINE VIDEO

Cubanas, mujeres en revolución.- Hoy a las 17 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de María Torrellas en el marco del Ciclo de Cine Espacio INCAA.

Death know your name.- Hoy a las 21 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Daniel de la Vega en el marco del Ciclo de Cine DAC. Entrada libre y gratuita.

Ubicuidad.- Hoy a las 18 en la Sala Polivalente del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Nahuel Cheruse en el marco del FESAALP. Gratis.

La directiva.- Hoy a las 18 en el Taller de Teatro UNLP, 10 entre 54 y 55, de Lorena Giachino Torréns en el marco del FESAALP. Gratis.

Pabellón 4.- Hoy a las 18 en el Centro de Arte UNLP, 48 entre 6 y 7, de Diego Gachassin en el marco del FESAALP. Gratis. Tras la proyección, charla y actividades especiales.

Kuyujani envenenado.- Hoy a las 19 en la Sala EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Alexandra Henao en el marco del FESAALP. Gratis.

Tiziano.- Hoy a las 22 en La Merced Nº 211, Ensenada.

Años Luz.- Hoy a las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Manuel Abramovich en el marco del FESAALP. Gratis.

Contrapelota.- Hoy a las 20 en la Sala Polivalente del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Diego Crespo en el marco del FESAALP. Gratis.

Competencia de Cortos VI.- Hoy a las 20 en el Taller de Teatro UNLP, 10 entre 54 y 55, en el marco del FESAALP. Gratis.

México Bárbaro II.- Hoy a las 21 en el Taller de Teatro UNLP, 10 entre 54 y 55, en el marco del FESAALP. Gratis.

Azouge Nazaré.- Hoy a las 22 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Tiago Melo en el marco del FESAALP. Gratis.

Clementina.- Hoy a las 22 en la Sala Polivalente del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Jimena Monteoliva en el marco del FESAALP. Gratis.

El Espanto.- Hoy a las 22 en el Taller de Teatro UNLP, 10 entre 54 y 55, de Martín Benchimol y Pablo Aparo en el marco del FESAALP. Gratis.

El hijo.- Hoy a las 17.30 en el Centro Bioquímico Distrito I, 44 entre 4 y 5, de los hermanos Dardenne en el marco del Ciclo Cine Para Pensar.

LITERARIAS

Compartir historias.- Hoy a las 17.50 en la sala de conferencias de la Biblioteca Central de la Provincia, 47 entre 5 y 6, a cargo de los Narradores Sociales. Entrada libre y gratuita.

CONFERENCIAS

Amores ocultos de la Buenos Aires colonial.- Hoy a las 19.30 en el Museo y Archivo Dardo Rocha, 50 entre 13 y 14, charla a cargo de Alberto Antonini para conocer detaller reales de la vida cotidiana en el Virreinato, con entrada libre y gratuita.

CURSOS

Welcome Spring.- Hoy a las 18 en el Instituto Manhattan, 12 casi 43, show recreativo y abierto para aprender inglés jugando y cantando sobre la primavera. Para niños de 4 a 10 años.

Clase de conversación.- Hoy a las 19 (Nivel 2) y a las 20 (Nivel 1) en el Instituto Manhattan, 12 casi 43, clase de conversación gratuita. En esta oportunidad el tema será “Fashion”.

Mañana

Música

Clásico

Concierto de los Ganadores del 4º Concurso Lumen Artis en Interpretación de Música de Cámara para canto-piano.- Mañana a las 20.30 en el Teatro de Cámara de City Bell, Diagonal Urquiza entre 462 y 464, se presentan los premiados Ana Sofía Romagnoli, Sebastián Boeris, Natacha Maité Nocetti, Alberto Biggieri, Sofía Di Benedetto, Lis Mariel Barbacil, Lautaro Chaparro, MIranda Lucía Herrera, Pamela Nieves Rosentock y Rodrigo José Evangelista. En esta edición se dio una situación curiosa: el primer premio fue compartido por 3 parejas. Entrada libre y gratuita.

Camerata Estudio.- Mañana a las 20 en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, 11 entre 45 y 46. Se interpretarán obras de Albinoni, Mozart, Bruch, Saint-Säens y Piazzolla en el marco del 30º aniversario de la Camerata. Entrada libre y gratuita.

COROS

Encuentro Nacional de Coros.- Mañana a las 20 en 10 y 63, se presentan la Agrupación Coral Atardecer, el Coro del Liceo, el Coral San Luis y Larraggione Rumincanistas.

OTROS RITMOS

Javier Malosetti.- Mañana a las 21 en 43 entre 7 y 8.

La Minga.- mañana a las 16 en la Estación Provincial, 17 y 71, festeja su cumpleaños con un desfile de comparsas de candombe.

Latin Club.- Mañana a las 22 en 51 entre 18 y 19, salsa y ritmos latinos.

The Strawbyrds.- Mañana a las 24 en Ciudad Vieja, 17 y 71, clásicos de los 60 y los 70.

Caminantes del Finisterre.- Mañana a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, folk celta.

Ricardo Parisi.- Mañana a las 21.30 en 7 y 56, melódicos y bailables.

Alejo y Belén.- Mañana a las 21.30 en Montevideo y 36, música de todos los tiempos.

Mario Beltrán.- Mañana a las 23 en 30 y 166.

Fantasy.- Mañana a las 22 en 59 esquina 10, homenaje a Charly García.

Silvina Gilardi.- Mañana a las 21.30 en 50 entre 19 y 20, covers de los 80 y más.

TANGO

Tangos y melodías entre amigos.- Mañana a las 22 en 34 entre 9 y 10, con Néstor Britez, Hugo Espósito, Ángel Jesús, Franco Acquesta y Rubén Zaro. Micrófono abierto.

Noche de tangos.- Mañana a las 21.30 en 59 entre 12 y 13, con Rodolfo Migré, Lisa Tango, JC Junco, y las guitarras de Ruben Corallo y Enrique Pecci. Micrófono abierto.

FOLCLORE

Germán Fratarcángeli.- Mañana a las 21.30 en el Anexo del Senado, 7 esquina 49, música del litoral. Entrada libre y gratuita, en el marco del Ciclo de Música del Senado.

Ahicito Tuito.- Mañana a las 21.30 en Lucamba, 117 entre 66 y 67, presentan su primer disco, “Umbrales”.

CINE VIDEO

Noche de Clausura del FESAALP.- Mañana a las 20 en la Sala Polivalente del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, entrega de premios. A las 21 en la Sala Select, proyección de los cortos ganadores.

Rango.- Mañana a las 15.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Gore Verbinski en el marco del Ciclo de Cine Infantil.

La Quietud.- Mañana a las 16 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Pablo Trapero en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

LITERARIAS

Lágrimas de un pájaro.- Mañana las 19.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, presentación del libro del escritor platense Gabriel Rodríguez Molina. Entrada libre y gratuita.

CONFERENCIAS

Conversaciones sobre joyería contemporánea.- Mañana a las 16 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, charla en el marco del la muestra “En Plurar, del Colectivo 925. Entrada libre y gratuita, actividad destinada a joyeros y a quienes estén interesados en la actividad.

Domingo

Música

Clásico

La Orquesta Estable y sus Solistas.- El domingo a las 18.30 en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, concierto de la Orquesta Estable con la dirección de Bernardo Teruggi. Se interpretarán obras de Mozart, Mendelssohn y Beethoven.

OTROS RITMOS

Ricardo Parisi.- El domingo a las 12.30 en 161 entre 14 y 15, Berisso.

Oldback.- El domingo a las 22 en 44 entre 22 y 23, cantobar. Entrada libre.

Cantobar.- El domingo a las 21 en 51 entre 18 y 19, con Juan Páez, Lisandro Pejkovich y Pablo Giménez.

Katios.- El domingo a las 13 en 5 entre 519 y 520.

Silvia Augot y Horacio y la música.- El domingo a las 12.30 en 4 entre 521 y 522, show melódico tropical.

Víctor y su conjunto.- El domingo a las 21 en 60 entre 23 y 24.

Manal Javier Martínez.- El domingo a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71.

TANGO

Lautaro Tissera Favaloro.- El domingo a las 13 en Los Laureles, 62 entre 8 y 9, el concertista de guitarra presenta “Guitarra a la carta”.

Milonga del 2x4.- El domingo a las 18 en Diagonal 79 entre 54 y 55, clase. Luego, milonga.

TanGodoy.- El domingo a las 20 en 43 entre 7 y 8, tangos, melódicos y boleros a cargo de Sonia Godoy. Show a beneficio de la Asociación ELA Argentina.

FOLCLORE

La peñita del Colibrí.- El domingo a las 21 en 10 y 59. Desde las 19, taller de danzas.

CINE VIDEO

Fantasía.- El domingo a las 15 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Ben Sharpsteen y Hamilton Luske en el marco del Ciclo de Cine Infantil.

Jimmy Neutron.- El domingo a las 15.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de John A. Davis en el marco del Ciclo de Cine Infantil.

Death know your name.- El domingo a las 19 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Daniel de la Vega en el marco del Mes del Terror. Entrada libre y gratuita.

Amores Perros.- El domingo a las 21.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Alejandro González Iñárritu en el marco del Ciclo Cine Club.

O Brasil: vai pra donde?.- El domingo a las 21.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Jorge Menghini en el marco del Ciclo de Cine DOCA.