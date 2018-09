La AFIP autorizó el ingreso al país de celulares y notebooks sin pagar impuestos

El organismo modificó la legislación y permitirá una computadora o tablet y un teléfono por persona sin pasar por la Aduana.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció que cada viajero podrá ingresar al país con un celular y una computadora portátil sin necesidad de pagar tributos aduaneros.

La medida fue dispuesta a través de la Resolución 4315, publicada ayer en el Boletín Oficial, y en consecuencia, dichos productos no consumirán las franquicias para la importación establecidas de u$s 300 para adulto y u$s 150 para menores de edad.

La normativa determina que los celulares, las computadoras portátiles o tablets forman parte de los objetos de uso personal que están exentos del pago de aranceles y no es necesario declararlos.

De este modo, cada pasajero podrá ingresar como objeto personal con un celular “y deberá optar entre una sola computadora portátil o una tablet”, explicó la AFIP a través de un comunicado.

La medida “constituye el primer paso en una serie de mejoras para los pasajeros que llegan del exterior por cualquier medio de transporte. El objetivo es tornar más eficiente el control aduanero haciendo foco en mercaderías de mayor valor y peligrosidad”.

Al mismo tiempo, desde la AFIP también se anunció que en los próximos meses se eliminarán trabas al sistema de “puerta a puerta”.

En ese sentido, el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, admitió que el sistema es “difícil” y “no es lo que debería ser”.

“El régimen de puerta a puerta mejoró, pero seguimos teniendo muchas trabas que hay que eliminar. En los próximos meses vamos a ir eliminándolas”, indicó.

la nueva norma

La medida de la AFIP que habilitó el ingreso al país de teléfonos celulares, tabletas y notebooks sin tener que declararlos en la Aduana busca actualizar una reglamentación emitida en 1994, cuando no existían los smartphones.

Según se explicó, trata de productos que pueden ser destinados al uso personal o ser obsequiados, siempre que (por cantidad, naturaleza o variedad) no permitieren presumir que se importan o exportan con fines comerciales o industriales.

A través de un comunicado, el organismo explicó que el principal beneficio que genera el cambio es simplificar trámites y costos al viajero mientras que a la Aduana le permite hacer un uso más eficiente de sus controles, para destinarlos al secuestro de mercadería peligrosa o de alto valor.

Entre otros puntos aclara que no se necesita traer factura de compra si no se tiene que declarar el producto, que el cambio aplica para el ingreso vía terrestre o fluvial, marítimo o aéreo al país.

precios comparados

Frente a la nueva normativa, una de las preguntas que se instaló es cuánto cuestan, por caso, los celulares y tablets en el exterior y cuál es el costo comparativo si se los compra en el país.

Una breve recorrida por algunos ejemplos muestran diferencias significativas que hacen favorable la compra en el exterior, sobre todo en Estados Unidos.

Por caso, si se toma como ejemplo el iPhone 8 el precio en Estados Unidos es de 699 dólares, en España de 799 y en la Argentina de 1.210, con lo cual conviene comprarlo afuera.

Si se toma como ejemplo al Samsung Galaxy modelo S9, en La Argentina se paga 775 dólares, mientras que en Estados Unidos cuesta 719 y en España 927, con lo que el precio es mejor en Estados Unidos que en Argentina, pero la comparación muestra que es más favorable comprarlo en nuestro país antes que en España.

Otro ejemplo: un iPad modelo 32GB cuesta 329 dólares en Estados Unidos, 405 en España y 450 dólares en Argentina.