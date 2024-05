Marcelo Méndez espera por Morales y Pintado en la recta final antes del debut con Vélez

Con un entrenamiento realizado ayer por la mañana en Estancia Chica, el plantel mens sana finalizó su “mini pretemporada” de dos semanas y desde mañana comenzará con las prácticas orientadas al debut en la competencia frente a Vélez Sarsfield, en principio el lunes 13 a las 19,15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Ayer Méndez dispuso una práctica de fútbol en la cual probó variantes para el inicio del campeonato. El equipo mantiene dudas que se develarán en la semana, ya que hay puestos en disputa (mediocampista central, centrodelantero) además de la ausencia de dos titulares que asoman como indiscutidos pero que siguen al margen de los trabajos futbolísticos.

Quienes se movieron nuevamente de manera diferenciada fueron Juan de Dios Pintado y Leonardo Morales. El uruguayo entrena aparte del grupo por una pequeña lesión en el aductor derecho, mientras que el Yacaré arrastra una lesión en el tendón del aductor derecho desde el tramo final del campeonato. Se espera que ambos sean de la partida, aunque el lateral asoma como mayores complicaciones, lo que le abriría la puerta al once titular a Guillermo Enrique.

Por otra parte, el otro jugador que se entrena al margen del equipo es Matías Miranda, quien está recuperándose de una lesión fibrilar en el recto anterior, algo habitual después de la larga inactividad por la lesión en su rodilla derecha, que debió ser intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones.

Los puestos más disputados para el debut son en el centro del campo y en la delantera. A partir de que Marcelo Méndez evaluará a los jugadores en estas seis fechas antes del receso (contando el encuentro frente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina), el desafío para los futbolistas será convencer al entrenador de que este plantel puede mejorar en algunos aspectos al margen de la llegada de refuerzos. Al mismo tiempo, la dirigencia deberá afinar la mira, teniendo en cuenta que en los últimos dos mercados llegaron 16 jugadores al Tripero.

En cuanto al equipo para el debut, las dudas pasan por saber quien ganará la pulseada en el centro del campo entre Rodrigo Saravia (quien terminó jugando en la última fecha frente a Banfield) y Yonatán Rodríguez y si Cristian Colmán está físicamente “fino” para arrancar como titular el nuevo campeonato.

La disputa entre los uruguayos puede tener implicancias en el próximo mercado de pases, ya que el contrato de Saravia caduca el 30 de junio y Gimnasia no hará uso de la opción. ¿Crecerá Rodríguez para ser el titular o Gimnasia saldrá al mercado por otro volante central? Para estos partidos, tampoco habría que descartar que jueguen juntos Saravia (recostado a la derecha) y Rodríguez, aunque Lucas Castro asoma como número puesto para el debut.

Rodríguez o Saravia y Colmán o Castillo asoman como las dudas para el juego del lunes con Vélez

En cuanto a la ofensiva del equipo, si Matías Abaldo está ok de sus problemas personales será el extremo derecho. Eric Ramírez no asoma en una primera línea como alternativa de centrodelantero, puesto en el cual Gimnasia va a sumar un refuerzo después del primero de junio. El paraguayo Colmán está apto, aunque si el cuerpo técnico no lo ve en su mejor forma podría optar por Rodrigo Castillo, al menos para en encuentro ante el Fortín.

AVANZAN POR LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE LEANDRO MAMUT

A pesar de que debutó a principios de 2021, Leandro Mamut no ha tenido continuidad en primera división. Sin embargo, es uno de los juveniles que parece haber impresionado bien a Marcelo Méndez, por lo que Gimnasia ya negocia la extensión de su contrato, que vence el próximo 31 de diciembre.

Con contrato profesional desde 2020, cuando todavía no había cumplido los 17 años, el pibe que nació el último día de 2003 ya había tenido su primera extensión del vínculo y ahora va lo la segunda y por la continuidad que hasta ahora no tuvo.

Los otros contratos que finalizan a fin de año son los de Eric Ramírez (por ahora muy lejos en los números), Ivo Mammini (lesionado, recién volverá a jugar cerca de octubre), Matías Miranda y Lautaro Chávez, que tal vez tengan propuestas para salir a mitad de año.