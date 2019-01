Año Nuevo: desactivaron 65 fiestas clandestinas

La Municipalidad de La Plata informó que se notificaron y lograron desactivar de forma preventiva 65 fiestas clandestinas que se estaban organizando sin la correspondiente autorización, en el marco del operativo especial que se montó con motivo de la llegada de las fiestas de Fin de Año.

Las actuaciones desarrolladas a través de las secretarías de Convivencia y Control Ciudadano, de Seguridad y Justicia y la Policía local, fueron efectuadas con el objetivo de advertir sobre la ilegalidad de tales eventos.

"El operativo consistió por un lado en prevenir a los jóvenes sobre los riesgos que tienen la realización de estas fiestas en casas, quintas o salones que no cuentan con la debida autorización ni con las medidas de seguridad acordes", subrayó el secretario de Convivencia, Roberto Di Grazia.

En ese marco, se informó que se labraron 65 actas de notificación al haber tomado conocimiento de eventos y/o fiestas clandestinas a través de llamados vecinales al 143, las convocatorias por las redes sociales o letreros en la vía pública.

Dentro de los puntos notificados se encuentran 9 y 84, 19 y 63, 11 y 520, 136c entre 490 y 492, 118 y 81, 39 y 140, 2 entre 500 y 501, 523 bis y 9, Estancia Chica, 26 y 64, 3 entre 79 y 80, 20 y 60, 95 y 124, La Plata Rugby, 117 y 80, 508 y 13.

Desde el pasado viernes 21 con motivo de la Navidad y hasta este martes 1 de enero, el Municipio montó un operativo especial por las fiestas de fin de año, que incluyó la notificación y clausura de 122 de eventos que eran inseguros para los asistentes y los vecinos de la zona.

Este accionar promovido en conjunto con las fuerzas policiales, incluyó operativos durante la tarde con motivo de controlar el espacio público y las vías de acceso a la ciudad, en tanto que por las noches se reforzó la presencia de efectivos y agentes para el control de la Noctunidad.

"Buscamos instar a que la gente pueda salir de forma segura y responsable, por eso hemos organizado operativos de prevención que incluyen puntos de control vial con test de alcoholemia y verificaciones de rodado", agregó Di Grazia.

Estas actuaciones que se efectúan en conjunto con las áreas de Defensa Civil, Bomberos y SAME, incluyeron controles de bares y boliches, para verificar que los mismos cuenten con todas las medidas de seguridad y la correspondiente habilitación.

"Es importante que los vecinos puedan contribuir. Tanto los padres informándole a sus hijos sobre los riesgos que conlleva concurrir a una fiesta clandestina que no cuenta con autorización, como notificando a la línea de atención del 147, cualquier tipo de evento del que tomen conocimiento para que los festejos sean seguros para todos y no un riesgo", detalló el Secretario de Seguridad de la Comuna, Darío Ganduglia.

De acuerdo a lo informado, este operativo incluyó el control de las tradicionales quemas de muñecos de fin de año, las cuales convocaron a miles de vecinos de todas las localidades, con motivo de celebrar de forma festiva la llegada del nuevo año.