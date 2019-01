Gisela Berger volvió a explotar contra Daniel Scioli y habló de violencia

La modelo contó los detalles de la ruptura de la relación con el ex gobernador. Mirá lo que dijo

La separación de Gisela Berger en su relación con Daniel Scioli volvió a tener esta mañana un nuevo capítulo. Luego de que ayer escribiera un furioso mensaje en Twitter contra su expareja, la modelo hoy continuó sus denuncias y aseguró que sufrió maltratos y violencia psíquica durante su relación.

Con la voz quebradísima por los nervios, recordó episodios puntuales que deterioraron el vínculo, como lo que ocurrió, por ejemplo, cuando nació Francesca en 2017. "No estuvo conmigo, sólo fue cuando salimos de la clínica, para la foto".

Gisela recordó que intentó varias veces separarse, pero el exgobernador la amedrentaba con su maternidad. "'Yo no me separo, a ver si lo entendés. ¿A dónde vas a ir con una nena a cuestas? No te podés ir a ningún lado, no vas a poder hacer nada'", contó que eran las frases que utilizaba para infundirle miedo. Por esto, dijo que por momentos se sentía "presa" de la situación.

"Hubo muchos malos tratos, la violencia psíquica fue peor que cualquier cachetazo", contestó cuando le preguntaron si había habido golpes. En la entrevista en América TV, también habló del episodio que desencadenó la nueva crisis. Se dio algunos días atrás, en las vacaciones que compartieron en los Alpes franceses. "Querían que me comportara de tal manera para la campaña, pero yo no lo comparto y nadie me va a obligar a mí a nada. La cosa se empezó a poner más tensa. Me amenazaron fuerte y grave, tuve miedo por mí y por mi familia. No lo iba a hacer público pero no sabía qué podía pasar", explicó.

La modelo cerró con una frase dedicada a los que la criticaron en las últimas horas por su vínculo con Scioli: "Yo me quedé con él porque estaba enamorada, no por la plata o los viajes".