Encuesta-. ¿Cómo se siente el impacto de la inflación?

En diálogo con el noticiero de Imagen Platense, transeúntes opinaron sobre el aumento de precios en productos y servicios.

"No tienen vergüenza lo que están haciendo con la gente. Todos los días vas al supermercado y te encontrás con aumentos. Estamos cansados y no hay trabajo", dijo una mujer.

Otra agregó: "No se puede vivir más. Yo soy sola...he dejado cosas. Si tenés que comer no te vestís y si te vestís no comés".

"Yo no tengo trabajo así que voy a vender ropa usada. Cuando vas a comprar lo notás en los diálogos", sumó otra.