Cómo se debe actuar ante la sospecha de un abuso infantil

Frente al aumento de denuncias públicas, las autoridades sanitarias hicieron público un protocolo para que los equipos de salud sepan manejarse a fin de mitigar riesgos

Más allá del devastador impacto psicológico que produce en sus víctimas, el abuso sexual durante la infancia y la adolescencia conlleva otros riesgos asociados que pueden evitarse cuando se actúa rápido, algo que ocurre rara vez. Ya sea por desconocimiento de las familias o impericias de los equipos de salud, cada año miles de niños y niñas que sufren abusos enfrentan luego el trauma adicional de embarazos y serias enfermedades de transmisión sexual. Frente a esta realidad es que las autoridades sanitarias acaban de hacer público un protocolo para que los profesionales de la salud sepan cómo actuar.

Si bien las escuelas y las áreas de desarrollo social pueden cumplir un rol muy importante en la detección temprana y la prevención de abusos sexuales durante la infancia, la intervención rápida de los equipos de salud resulta clave para la contención de los daños que suelen producir. En Argentina, 8 de cada 10 embarazos de madres menores de 15 años son consecuencia de un abuso sexual, y las infecciones asociadas a estos episodios constituyen un fenómeno que no se llega siquiera a dimensionar.

De ahí que la secretaría de Gobierno de Salud de la Nación difundió la semana pasada un protocolo sobre “Abusos sexuales y embarazo forzado en la niñez”. El documento, especialmente destinado a los equipos de salud, incluye recomendaciones y herramientas de trabajo para poder garantizarle a niños y niñas abusados una buena atención.

Entre las medidas indicadas en él se encuentran la profilaxis post-exposición sexual, la toma de cultivos y estudios diagnósticos para descartar una eventual transmisión de infecciones sexuales, como la sífilis, el VIH y las hepatitis B y C. También se recomienda la aplicación de vacunas o gama-globulina para hepatitis B cuando no puede constatarse el esquema completo de vacunación.

La principal forma consiste en “tocamientos”, pero las violaciones le siguen de cerca

El protocolo médico para abusos sexuales en la niñez indica además realizar una anticoncepción de emergencia lo antes posible; así como también la realización de un test de embarazo a fin de asesorar a las familias, en caso de confirmarse, sobre una eventual realización de una interrupción legal.

“La anticoncepción de emergencia debe indicarse idealmente dentro de las primeras 24 horas, por lo cual ésta debe estar disponible en todos los centros de atención, y no debe retrasarse la profilaxis post exposición para el VIH e ITS a la espera de ninguno de los exámenes complementarios que se recomiendan”, señala el Protocolo de la secretaria de Salud de la Nación.

MáS FRECUENTE DE LO QUE SE CREE

Una de las formas de violencia más silenciadas por nuestra sociedad, los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes resultan mucho más frecuentes de lo que se piensa en general. De acuerdo con un informe de Unicef basado en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres adultos reconocen haber sufrido abusos sexuales durante su niñez.

El problema es que la gran mayoría de los casos nunca son denunciados. A lo largo de los últimos dos años, la Línea Nacional contra el Abuso Sexual Infantil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos atendió apenas unos 2.100 casos. Siete de cada diez víctimas fueron niñas, la gran mayoría de ellas de entre 12 y 17 años de edad.

Si bien la principal forma de abuso que se registra entre las denuncias recibidas por la Línea de atención consiste en “tocamientos sexuales”, las “violaciones por cualquier vía” le siguen de cerca en cantidad.

Casi dos de cada tres agresores (64%) son personas vinculadas al ámbito familiar de la víctima (padre, padrastro, tío, abuelo, entre otros), lo que contribuye a que un alto porcentaje de los casos no se lleguen jamás a denunciar.

“La mayoría de los casos no se conocen porque se mantienen en secreto. Se amenaza al chico para que no hable, se genera todo un entorno en el cual el chico calla, y si habla, no se le cree. Por lo general, los casos no llegan a la Justicia, y la mayoría de los que llegan, no alcanzan una condena. Son sobreseídos por falta de pruebas”, señalan desde Unicef.