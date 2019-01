Sigue la polémica por la ordenanza que aumentó las dietas de los concejales

| Publicado en Edición Impresa

Luego de que el intendente, Julio Garro, anunciara que vetará la ordenanza votada el miércoles pasado por los concejales platenses que aumenta sus dietas, la radical crítica Florencia Rollié se sumó a la polémica al afirmar que no fue informada del expediente durante la votación y que apoya la decisión del jefe comunal.

“Me enteré por los medios, realmente esta votación se hizo a escondidas”, lanzó la concejal díscola del bloque de Cambiemos al referirse al expediente acordado por los presidentes de todas las bancadas legislativas en la reunión de Labor previa a la sesión y cuya incorporación en el sumario de temas pasó “desapercibida”.

“Claramente hubo mala fe, sino no se explica el hermetismo absoluto para no informar la votación de una ordenanza incorporada en el último minuto y a la que me hubiese opuesto”, dijo Rollié y advirtió que el texto de la norma es de “cuestionada legalidad” porque “se contradice con la Ley Orgánica de las Municipalidades”, que fija el cálculo de cómo deben percibirse las dietas.

Al tiempo que consideró que el tema “debe debatirse en comisión y a la luz del día”, Rollié celebró la medida de Garro de frenarlo.

Como viene publicando este diario, en la maratónica sesión del miércoles el Concejo sancionó una norma que modifica el método del cálculo de sus dietas, consistentes en cinco salarios municipales, lo que incrementaba en promedio un 25 por ciento sus haberes mensuales.