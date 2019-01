Brilla y enceguece: Sol Pérez y el primer escándalo del año con sus compañeros

La explosiva rubia minimizó los trascendidos que la ubican como la oveja negra del elenco que encabezan Barbieri y Archimó

| Publicado en Edición Impresa

En esta temporada Sol Pérez comparte escenario en “Nuevamente juntos. Un amor de revista” con Valeria Archimó, Carmen Barbieri y gran elenco. Y más que una convivencia pacífica, eso dio inicio al primer escándalo de este 2019, recién salidito del horno.

Luego del paso de Federico Bal por el piso de “Intrusos” se instaló una polémica en la obra por el cambio de un cuadro que la modelo “no sentía cómodo”.

La ex “Chica del clima” no evitó el bulto y se refirió a los rumores de malestar dentro de la compañía que lideran los Bal. “Obvio que adentro de un elenco pasa de todo porque te ves todos los días. A veces llegás de mal humor o tenés roces y nada se llega a filtrar. Es todo una mentira, ayer fuimos a tomar algo con Carmen, la buena onda que hay en el elenco es impresionante. Tengo que estar muy agradecida a ella y a la productora”, minimizó el trascendido.

Y agregó: “Me propusieron un cuadro de Bollywood que no quería Mica Viciconte y me lo pasaron a mí. En principio dije que sí, pero la verdad que es algo muy difícil de hacer sobre todo si no sos bailarina, así que finalmente me dejaron con un pop que es algo más similar a lo que habitualmente bailamos”, agregó la explosiva rubia.

Los rumores dicen que las actitudes de diva de la joven, que el año pasado se animó a plantar a Marcelo Tinelli, tienen un poco cansados a sus compañeros que, por lo bajo, no hacen más que criticar a su compañerita, con la que conviven desde la temporada pasada.

Pero no todo es trabajo en la vida. Sol también está siempre a la “pesca” de un nuevo amor. Sobre ese tema, Pérez dijo que se le está complicando. Ella recordó, por ejemplo, que “ya inventaron el romance con Fede Bal” y contó cómo está hoy su vida amorosa de cara a la temporada de verano teatral: “Las redes sociales juegan muy en contra hoy en día”.

“Antes para invitar a alguien los tenías que ver, cruzártelo, tener amigos en común, o verlo de alguna forma. Hoy le das un like y ya estás hablando con uno de acá, después con otro de allá, y es todo muy volátil, juega todo en contra”, cuestionó sobre cómo influyen las redes sociales en la forma de relacionarse.

Parece que el 2019 le agarró para la seriedad, porque confesó que quiere “apostar a algo enserio”: “Vos apostás por algo enserio, y ves que el tipo está likeando minas por todos lados”.

“La última vez un chabón se había puesto a seguir nenas de 19 años, un chabón de 30 años. Yo no tengo ganas de eso”, agregó.

“Obvio que adentro de un elenco pasa de todo... a veces llegás de mal humor o hay roces...”