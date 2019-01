Hantavirus: cómo están los pacientes internados en la Ciudad y confirman un caso en Lobos

Uno es el marido de la mujer de Castelli que falleció luego de contraer la enfermedad, cuyo diagnóstico aún no fue definido; en la misma situación se encuentra su hijo, en el Hospital Garrahan. El otro es el pintor de Berisso, quien es asistido desde la semana pasada en el Policlínico. Ya suman siete los infectados confirmados en la Provincia

El director de Epidemiología de la provincia de Buenos Aires, Iván Insúa, informó hoy que el esposo y el hijo de Thaiz Pérez, la mujer de 34 años oriunda de Castelli que murió por hantavirus, "se encuentran afebriles", lo que consideró que "es un muy buen signo". En tanto que un joven de la ciudad de Lobos se encuentra internado por hantavirus en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital de ese municipio, y ya son siete los casos confirmados en la provincia de Buenos Aires.

Pablo, el esposo de Thais, y su hijo de tres años fueron internados ayer en terapia intensiva en el hospital San Martín de La Plata y en el Garrahan de la ciudad de Buenos Aires, respectivamente, por presentar síntomas compatibles con hantavirus.

Pérez, que era hija de un médico y concejal de Castelli, falleció el sábado mientras se encontraba internada en un sanatorio privado de la capital bonaerense.

"El hecho de que tengan síntomas compatibles con los del hantavirus los coloca como casos sospechosos porque el grupo familiar estuvo en el predio en el que encontramos roedores que trasmiten el virus", explicó Insúa en declaraciones a Télam.

El funcionario expuso que en las próximas 24 horas recibirán los análisis del Instituto Malbrán que confirmarán o no si se trata de esa enfermedad y aseguró que tanto el adulto como el niiño "están afebriles", lo que consideró "es un muy buen signo", aunque "hay que esperar a ver cómo evolucionan".

Insúa dijo además que el pintor de Berisso internado también con hantavirus en el hospital San Martín "está bajo observación en terapia intensiva, sin cambios" y que continúa "en un estado reservado con un cuadro respiratorio grave".

"El problema es cardiopulmonar, por lo que en terapia intensiva se busca compensar toda esa situación porque no hay un tratamiento específico para el hantavirus", subrayó.

El funcionario destacó que la cepa que circula en la provincia de Buenos Aires es la Lechiguana, y que "el contagio es de roedor a persona y no de persona a persona, como en Epuyen", Chubut, donde se registró un brote a inicios de diciembre con 11 muertos y 29 casos reportados como positivos.

Se bajó del Mundialito

Por otro lado, Lanús, el último campeón del Mundialito Infantil de Clubes, desistió de jugar la edición del torneo que comienza hoy en la ciudad rionegrina de General Roca, por temor a que sus jugadores se contagien de hantavirus, cuyo brote afecta a zonas de la vecina provincia de Chubut. La decisión de no acudir al torneo, en el que niños de niños jugaron el platense Juan Sebastián Verón y el brasileño Ronaldhino, entre otras figuras del fútbol internacional, fue tomada unilateralmente por los padres de los chicos, quienes manifestaron su miedo a los dirigentes del fútbol Infantil del club del sur del conurbano bonaerense.

Los padres no quieren que los chicos permanezcan en una región en la que se han manifestado la mayoría de los casos de hantavirus de esta temporada, explicaron hoy fuentes de Lanús y de la organización del torneo.

El secretario de la División Infantil de Lanús, Sergio Verzino, informó oficialmente el martes la decisión de no disputar el torneo a raíz de la negativa de los padres. "Acá los medios nacionales están a full con el hantavirus. El tema fue analizado en dos reuniones, incluso en una de ellas participó un médico (un padre) y explicó los alcances de la enfermedad", le indicó Verzino a la radio rioonegrina Super FM. "Pero finalmente los padres decidieron no viajar. Esto es un club infantil y la decisión la tienen ellos", subrayó. "Los hijos son lo más preciado y no podemos hacer nada. Lo lamento mucho y nos tendremos que quedar en Buenos Aires", agregó.

La decisión del actual campeón mundial infantil fue tomada con sorpresa y enojo en General Roca debido a que entre esta ciudad del Alto Valle del río Negro y la localidad chubutense de Epuyén, epicentro del brote de hantavirus, hay 646 kilómetros de distancia. "Lanús siempre quiso jugar, pero los dirigentes deben aceptar la decisión de los padres, nosotros les enviamos todo a los padres de la provincia donde se indica que en Río Negro no hay hantavirus, las declaraciones del gobernador, todo, pero no hubo caso fue imposible convencerlos", dijo a Télam Juan José Maureira, encargado de la organización del torneo.

"Es una pérdida para el Mundialito porque los chicos de la AFA tienen un alto nivel técnico, son competitivos y la gente siempre quiere verlos, pero en un sentido social todos pierden mucho porque no van a estar en contacto con otros chicos ni van a competir con la experiencia que todo eso deja", agregó. El contingente que debía trasladar Lanús estaba compuesto por alrededor de 40 personas, entre cuerpo técnico y los jugadores de las categorías 2004 y 2006, esta última ganadora de los últimos dos mundialitos y que buscaba consagrarse tricampeona, con lo que hubiera recibido la Copa Challenger.

El Mundialito de Clubes reúne cada año en Río Negro a más de 150 equipos de varios países y se desarrolla en 19 subsedes de 12 localidades de la provincia, con la participación de unos 5.000 chicos.