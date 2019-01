Inversores analizan instalar en el Bosque platense una vuelta al mundo gigante

Le presentaron el proyecto a la comuna. La estructura alcanzaría los 63 metros de altura. Estudian la factibilidad del proyecto

Londres, Washington, Montreal, Chicago y... ¿La Plata? En el mediano plazo nuestra ciudad podría sumarse a la lista de las grandes urbes del globo que cuentan con una vuelta al mundo gigante entre sus atractivos turísticos. Ello de concretarse un proyecto que analizan inversores extranjeros que quieren montar una noria en esta zona y pusieron un ojo en el Paseo del Bosque.

Así lo confirmaron fuentes de la comuna, que explicaron que la iniciativa fue presentada en las últimas horas al Ejecutivo Municipal. Los inversionistas -explicaron- están evaluando la posibilidad de instalar una vuelta al mundo de 63 metros de altura como atractivo turístico y cultural.

Desde el municipio se precisó que los inversionistas estarían estudiando la posibilidad de realizar esta inversión en La Plata o en la capital federal -posiblemente en Puerto Madero-, pero ya se acercaron a nuestra ciudad con el objetivo de analizar la factibilidad del proyecto.

“Están viendo las características de la Ciudad y la viabilidad del proyecto. Para su instalación observaron como principal atractivo el Paseo del Bosque”, informaron fuentes municipales.

Sobre la potencial instalación en el principal pulmón platense, se indicó que “se buscaría no dañar su escencia de paseo verde y atractivo turístico”, resaltaron.

Precisaron que la instalación en dicho paseo “apunta a lograr una visual única hacia el Río de la Plata y el trazado fundacional de la Ciudad”.

Si bien oficialmente no brindaron más detalles, trascendió que una de las opciones que se mencionó es que el terreno sea cedido temporalmente a cambio del pago de un canon a la firma que instalaría la enorme estructura. No obstante, esta posibilidad no fue confirmada de forma oficial.

Trascendió que la empresa que hizo la presentación es Dutch Wheels, con sede en los Países Bajos y que según sostienen en su página es “líder mundial en ruedas gigantes independientes”. “Las ruedas gigantes de Dutch Wheels están operativas en lugares turísticos bien conocidos en América, Europa, África, Oriente Medio y Asia Pacífico”, afirman en la web.

Según describen, disponen de distintos tipos de noria que varían en función de su altura y la capacidad de cada una de las góndolas a la que se suben los visitantes (las más pequeñas llevan a 6 personas, las más grandes 20), entre otras especificaciones.

Si bien los voceros se refirieron a la posible instalación de una rueda gigante “como la de Londres”, en rigor las dimensiones de la platense serían sustancialmente menores: mientras que la de La Plata tendría 63 metros de altura, la conocida como London Eye tiene 135 metros de altura y el círculo de la noria tiene un diámetro de 120 metros. En la actualidad es la “rueda de la fortuna” (como también se las conoce) más alta de Europa. Cuando se inauguró, en 2000, era la más elevada del mundo, pero luego otras tres la superaron, entre ellas el High Roller de Las Vegas (168 m).

Hoy, la entrada a London Eye cuesta unos 32,93 dólares. Mientras que acceder a la Grande Roue de Montreal, de 60 metros de alto (similar a la que instalarían en nuestro país), cuesta 20 dólares canadienses por adulto, unos 562 pesos.

La crónica histórica señala que la primera atracción de noria fue construida para la Exposición Universal de Chicago en 1893, proyectada por el ingeniero George Washington Ferris. Aquella estructura tenía una altura de 75 metros.