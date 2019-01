| Publicado en Edición Impresa

El defensor argentino tuvo un debut para el olvido en Holanda, donde su equipo sufrió una goleada por 6-2 en el clásico ante Feyenoord. Magallán fue titular, pero se fue reemplazado a los 15 minutos del complemento. El ex Boca no pudo controlar nunca al experimentado van Persie, autor de dos goles. Feyenoord no marcaba esa cantidad en el clásico desde 1964 cuando se impuso 9 a 4.