Rocío Oliva contó que la final Boca-River tuvo que ver en la separación con Diego

De acuerdo a lo expresado en las últimas horas por Rocío Oliva la final de la Copa Libertadores entre Boca y River en Madrid tuvo mucho que ver en el final de la relación de pareja que venía manteniendo desde hace varios años con Diego Maradona.

Oliva contó detalles de lo ocurrido entre ambos el día del histórico partido. Ella es fanática del equipo millonario y no sólo disfruta con alentar en la cancha sino que se la suele ver habitualmente luciendo la camiseta de la banda roja.

Ahora, en un diálogo con "La Página Millonaria", la ya ex pareja del "Diez" contó cómo vivió la final entre Boca y el Millo.

"No la vimos juntos, él se levantó y dijo: ´En esta casa no se ve el partido´. No lo podía creer. Ahí entendí que ya estaba casi afuera de la casa de Gran Hermano, como yo llamaba a nuestra relación. No lo dudé un momento, le dije que entonces me iba, me armé un bolso y me fui.", expresó.