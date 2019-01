Las promesas del rugby platense juegan un ratito y vuelan a los seleccionados

El rugby argentino suma cada vez más competencia y los clubes amateurs siguen siendo la materia prima de los equipos profesionales

| Publicado en Edición Impresa

Rodrigo Chagaray

rchagaray@eldia.com

La forma de poner en foco la aseveración del título tiene un par de miradas: es positiva desde la mirada benévola de poner siempre en un lugar de importancia al rugby platense y su interminable cantera de talentos que aportan a que los distintos equipos de la UAR brillen con rugbiers locales como protagonistas. Sobran ejemplos y siempre suena bien que la ciudad de La Plata siga sumando exponentes a Los Pumas, los Jaguares o el Seven.

Ahora, la mirada encuentra preocupación y cierta desazón al no poder siquiera disfrutar una temporada regular con la camiseta de los clubes, a las principales apariciones y la situación se torna agridulce. Tal es el caso de Ignacio Mendy (Los Tilos), Lucio Cinti (La Plata) y Facundo Cúcolo (San Luis); Los campeones olímpicos de los Juegos de la Juventud están citados para Jaguares y el Seven respectivamente y para el jugador marista se viene una dura pretemporada con varios torneos por delante con Argentina XV y en el horizonte cercano asoma la Currie Cup sudafricana con el retorno de los Pampas XV y Cúcolo podría ser de la partida.

“Es un problema claramente para los clubes y va en aumento”

Luciano Lazzarini, uno de los entrenadores de San Luis al respecto dijo: “Claramente es un problema para los clubes. Es una tendencia que aumenta y vemos como su capital humano, que es lo más valioso que poseen, en el cual han invertido muchísimo desde todas sus estructuras, se va”. A lo que agregó: “Los jugadores que se llevan son los de mejores condiciones, los que potencian un equipo, es decir los que le aportan jerarquía y elevan el nivel del resto de sus compañero y la realidad, es que hoy los jugadores desaparecen de sus clubes porque la actividad con los seleccionados es cada vez mayor y todo apunta a la pérdida de nivel en la URBA. Es un error de la Unión y a partir de eso, todo se desmadró, los clubes son responsables también porque muchas veces hasta las citaciones pasan por encima de dirigentes, entrenadores y managers. A veces los jugadores son convocados y nosotros mismos nos enteramos sobre la hora que no los tendremos disponibles”.

San Luis claramente lo ha sufrido: por ejemplo la participación de uno de los mejores jugadores en la URBA en las últimas temporadas, como lo fue Rodrigo Bruni (estuvo con Los Pumas en Noviembre mientras San Luis jugó la semifinal del torneo) o la intermitencia con la que jugó Gregorio del Prete, otro de los destacados en San Luis, quien fue y será parte estable de Argentina XV; todo pero todo termina de convertir la problemática en un tema a debatir.

“es un tema para analizar”

Ramiro Bernal uno de los entrenadores de Los Tilos dijo: “El jugador se capacita y se forma en los clubes amateurs para jugar en el mejor nivel posible; que se vayan rápido, no sé si es un problema, sí es un tema para analizar bien; a Mendy prácticamente no lo disfrutaremos más con la camiseta nuestra y hasta que la estructura profesional no cuente con su propia estructura de juveniles, no veo la forma para que esto cambie. No queda otra que adaptarse”.

Los clubes participan más que activamente en la formación, desde su etapa de “Escuelita” a toda su transición como jugadores en los competitivos torneos juveniles de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Por eso asoma como tema central para lo que se viene.

La actividad es cada vez mayor y el calendario se ha estirado como nunca. Los equipos (que siguen siendo amateurs) juegan en un nivel casi profesional y la dedicación es exclusiva, si se quiere tener cierto nivel.

Las distancias entre las distintas categorías es cada vez mayor y la problemática amenaza con preocupación al mundo del rugby vernáculo. El futuro dirá en que termina todo.

“El amauterismo y el profesionalismo van por caminos separados, pero se complementan en el recorrido y se expulsan mutuamente ” Homero Picone, presidente de Los Tilos