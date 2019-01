El Hospital San Martín, de mal en peor: se vino abajo un techo de un consultorio

El hospital San Martín no gana para sustos. Luego de que ayer por un corte de luz interno se vivieron momentos dramáticos en la sala de Neonatología, que en exclusiva informó EL DIA, hoy se conoció otro grave problema edilicio de ese nosocomio platense.

Según informaron testigos del hecho a este diario, se cayó parte de un techo "viejo y abandonado" de durlock que pertenece a un consultorio externo de ese centro médico. Sólo por fortuna no hubo que lamentar heridos ya que en ese momento no había médicos ni pacientes en el lugar.

Profesionales del Policlínico aseguran que este nuevo hecho "forma parte del escaso o nulo mantenimiento del pabellón Rossi del hospital". Además agregan que "la mampostería se cae y en vez de arreglarla ponen vallas y techos de chapa para evitar desgracias".

Este nuevo suceso ocurrido en el San Martín se suma al que ayer este diario dio a conocer, cuando por un nuevo corte de luz provocado por una falla interna se vivieron escenas desesperantes. En su cuenta de Facebook, Noelia Pastene, médica de ese nosocomio, escribió junto al video que se viralizó: “Otra vez se cortó se corto la luz... la semana pasada tres horas, hoy una hora, el grupo electrógeno otra vez falló. Cada vez más agobiados del trabajo volviendo a casa con ganas de llorar. Nosotros cuidando la salud de los bebés, los ojos, la nutrición, el Neurodesarrollo! Y otra vez les brindamos ruido, estrés, infecciones, oxígeno puro...cosas que tristemente cada vez son más frecuentes”. Y agregó: “Sinceramente ya no esperamos nada de las autoridades, pero al menos sirve para manifestarnos y desahogarnos. Eso si, lo bueno que tenemos siempre es la gente... el trabajo en equipo”.

La profesional de la salud luego habló con EL DIA y manifestó: “Fue entre las 9 y las 10. Nosotros estábamos en la Unidad de Neonatología. Más allá de cualquier corte de luz, lo que falla son los grupo generadores de electricidad. Tenemos equipos viejos que ante un corte no tienen autonomía para seguir funcionando. No solo los respiradores es lo que en más gravedad se ven afectado, también las bombas que sirven para infundir medicación se apagan y después se tapan los catéteres” dijo. “Uno ya no sabe que hacer, hace años que el estado de los hospitales y la salud pública están deteriorados”, finalizó.

En Pergamino

Por otro lado, otro centro de salud bonaerense estuvo en apuros. Las intensas lluvias registradas durante la madrugada generaron filtraciones de agua en el hospital Interzonal de Agudos San José de la ciudad de Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires, por lo que debieron suspender cirugías programadas, informaron fuentes médicas. Durante la madrugada llovieron unos 125 milímetros, por lo que desbordó el arroyo Pergamino y se anegaron distintos barrios.

La directora del hospital, Cecilia De Marco, dijo a Télam que "colapsaron los desagües pero el problema ya está resuelto" y añadió que el hospital, que cuenta con unas 160 camas, "ya está totalmente operativo". En el mismo sentido, fuentes del Ministerio de Salud bonaerense explicaron a esta agencia que "los desagües del techo del hospital no dieron abasto y esta mañana se filtró agua por el techo que da a un pasillo, pero ya está funcionando normalmente". Aclararon que "por precaución" debieron suspenderse las cirugías programadas pero remarcaron que "las urgencias se siguieron atendiendo porque no fue una situación de gravedad".