VIDEO.- Terror en City Bell: motochorros a los tiros en una veterinaria

El violento episodio ocurrió en el local ubicado en camino General Belgrano y 448. Los delincuentes fueron detenidos. Todo quedó filmado

Otro caso de inseguridad metió medio en la Región. Si bien son hechos que se suceden todos los días, es imposible no asombrarse por la violencia de los ladrones que, pese a que las víctimas no se resisten, quedan al borde de no terminar en tragedia.

Esta vez le tocó a una veterinaria de City Bell ser el escenario de un ataque motochorro que terminó a los tiros. Y todo quedó filmado en las cámaras de seguridad.

En las imágenes puede verse cómo una moto de color rojo estaciona en la puerta del local ubicado en el camino General Belgrano y 448. El rodado es conducido por un hombre que lleva puesto un chaleco, gorra con vicera y con la cara descubierta. Detrás de él viaja otro hombre vestido todo de negro y con casco, que en ningún momento del ataque se lo quita.

Al momento del robo una mujer se encontraba atendiendo a una clienta y ambas dan cuenta del espantoso momento que estaban viviendo. Incluso el ladrón llega a empujar a la encargada del comercio mientras le exige dinero en efectivo.

Cuando logra conseguir el dinero, no conforme con ello, hace al menos un disparo que por fortuna no impacta en ninguna de las personas allí presentes. Luego el atacante sale corriendo del local y afuera lo esperaba quien maneja la moto pero es sorprendido por un vecino que vive al lado del local y es hijo de una de las empleadas, quien intenta frenar el robo. En el video se ve cómo el del rodado acelera y todos los protagonistas de esta terrorífica historia se pierden en el cuadro.

Más tarde la policía logró detener a los delincuentes.