Maradona se debate entre Sinaloa y Buenos Aires aunque su salida es casi un hecho

Su abogado, Matías Morla, define hoy con los dirigentes aztecas si nuevamente el entrenador argentino se vuelve a sentar en el banco

el diez y la pilcha de los dorados de sinaloa en una postal que no podría repetirse en el 2019/archivo

Las próximas horas serán decisivas para conocer el futuro de Maradona en los Dorados, equipo al que prometió subir a la Primera división para lo cual necesitará ganar el Clausura y luego disputar un partido por el Ascenso con el San Luis.

Los Dorados de Culiacán, que alcanzaron la final Ascenso del fútbol mexicano dirigidos por Diego, preparan su debut en el torneo Clausura ante el Celaya sin saber si el argentino se mantendrá como su entrenador.

Después de perder el partido decisivo del Apertura ante el Atlético San Luis, Maradona regresó a nuestro país y a un día del partido de su equipo no ha dado señales de vida. Es más, su abogado Matías Morla negocia su continuidad al frente del ‘Gran Pez‘, pero el club no se ha pronunciado al respecto.

Mientras Diego espera en Argentina, su principal auxiliar, Luis Islas, abandonó la institución por diferencias con la directiva; se trata de la mano derecha del entrenador y esto podría a llegar a ser clave en la negociación.

Y si hacía falta algo más de condimento al tema, los Dorados anunciaron al ex Estudiantes José María Martínez como nuevo integrante del cuerpo técnico, pero todavía no se ha hablado sobre el estatus de Maradona que desde su llegada en septiembre se convirtió en un líder capaz de cambiar la mentalidad del equipo y no solo eso sino que transformó una Liga de ascenso en un verdadero show.

revolucionó todo

De la mano de Maradona, quien implantó la filosofía de tener la pelota y atacar sin perder el orden atrás, los Dorados reaccionaron luego de un mal inicio en el pasado campeonato, se clasificaron a la liguilla y llegaron a la final que perdieron ante el San Luis en tiempo extra.

Al terminar aquel encuentro Diego se peleó con hinchas del equipo rival, lo cual le costó una sanción.

Después abandonó el cuadro con sede en la ciudad de Culiacán, que hizo la pretemporada sin su estratega y ahora corre el riesgo de jugar el nuevo campeonato sin el argentino, que está disconforme con la salida de Luis Islas. En alrededor de tres meses, la presencia de Maradona revolucionó la Liga de Ascenso de México que tuvo una atención mediática alrededor del “10”, su salud, sus declaraciones en contra de los árbitros y su capacidad de líder para sacar un equipo del hoyo y ponerlo en la final.

se define hoy

Por encargo de Maradona, Matías Morla tendrá que resolver tres asuntos clave para que el proceso continúe. El primero es escuchar una explicación para la salida de Luis Islas; el segundo, rearmar su equipo de trabajo y el último, involucrarse en la política de fichajes de la institución, que sumó a los delanteros Amaury Escoto y Rubio Rubín Méndez y que prueba al nigeriano Emmanuel Sunday, atacante que procede del fútbol vietnamita. Ninguno ha sido solicitado por Maradona.

Diego aún no viajó a México. Si la gestión de Morla prospera, recién lo hará hoy, poco antes del debut del Gran Pez en el torneo de Clausura de la segunda división azteca, frente a Atlético Celaya.