Educación asegura que no habrá recortes en los programas escolares

Fue en una reunión con dirigentes gremiales, que acercaron su preocupación por las versiones de bajas de contratos y proyectos

Dirigentes docentes se reunieron ayer con la directora provincial de Política Socioeducativa, Carolina Ruggero, para manifestarle la “fuerte preocupación que existe en la comunidad por las versiones sobre eliminación o recortes de programas” dependientes de ese área. La respuesta fue que todos seguirán en pie y que no se tocará al personal, indicaron a este diario fuentes gremiales.

Como se detalló en la edición de ayer, el cese de todos los contratados -la inmensa mayoría del personal- de las orquestas y coros que funcionan en escuelas bonaerenses; una nueva y sorpresiva reglamentación para los patios abiertos -colegios que abren los sábados-; versiones de eliminación de las radios escolares, y el achique que hubo este año en el programa de escuelas abiertas en verano, pusieron en alerta a gran parte de la comunidad educativa.

“En cada distrito hay muchos actores del sistema. Desde la jefa o jefe distrital hasta los directores o directoras de las escuelas. Y a partir de agosto, cuando se comenzaron a realizar reuniones con los responsables de los programas socioeducativos en las distintas ciudades, las versiones sobre ajustes comenzaron a crecer día a día. Entonces decidimos ir a las fuentes”, comentó Cristina Jonic, de la secretaría gremial del Suteba, quien encabezó el grupo de delegados que en la víspera se reunió con autoridades provinciales.

Jonic relató que “no sólo nos garantizaron la renovación de todos los contratos y la continuidad de todos los programas, sino la intención de ampliarlos”.

Así las cosas, los dirigentes sindicales se propusieron “poner bajo la lupa” lo que ocurra en cada distrito de la Provincia a partir de febrero, cuando los docentes tengan que presentar los proyectos de actividades para el ciclo lectivo 2019.

“Queremos manejarnos con mucha cautela”, dijo. Y explicó: “Lo que sucede es que más de una vez nos dijeron hasta último momento que no se realizarían cambios en algún área y después no fue así”, aseguró, y mencionó puntualmente el caso de los centros de formación profesional. “Siempre sostuvieron que no iban a cambiar de ministerio (de Educación a Trabajo) y finalmente cambiaron”, recordó.

Otro caso que apuntaron fue el de los centros de actividades infantiles (CAI) y los centros de actividades juveniles (CAJ) que “se redujeron de 420 a 350 entre 2017 y 2018”.

Por el momento, lo cierto es que la palabra de los funcionarios calmó la tensión que se había generado entre la docencia.