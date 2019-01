La Comuna lleva a 5.500 contribuyentes deudores de tasas a juicios de apremios

Es por un monto total de deuda de 247 millones de pesos, que arrastran desde hace cinco años. La mayoría es por la SUM

LAURA ROMOLI

Unos 5.494 platenses que arrastran deudas de tasas municipales desde hace cinco años deberán enfrentar este 2019 juicios de apremios por un total de 247 millones de pesos. Así se desprende de la emisión de títulos ejecutivos realizada por la Agencia Platense de Recaudación para evitar la prescripción del pasivo en perjuicio de la Comuna.

Se trata de un trámite que en los próximos días será llevado a cabo por la subsecretaría de Legal y Técnica de la Municipalidad, y que tiene entre la masa de contribuyentes a demandar, una mayoría de deudas en la tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM).

Sólo por esa tasa el grupo al que se le iniciará el apremio debe al fisco local 161.547.270 pesos. Sin embargo, no todos los que recibirán la intimación judicial son frentistas. El 10 por ciento de ellos, unos 550, son comerciantes morosos de las tasas de Seguridad e Higiene o bien de Habilitación, por un monto total de 43.212.387 pesos.

También hay 550 casos de tasas de automotor que arrastran un pasivo hacia la Comuna por 22.613.710 pesos y 25 obras en construcción que adeudan 1.881.847 pesos, en tanto que otras tasas agrupadas suman al municipio un monto por cobrar de 18.474.766 pesos.

Todos estos deudores mantienen su morosidad desde 2013, fecha en la que se empieza a computar el tiempo que a fines de 2018 cumple cinco años, momento en que, según está estipulado, el municipio debe presentarse a la Justicia o de lo contrario la obligación acumulada prescribirá.

Es que, como se sabe, si bien la municipalidad envía periódicas intimaciones a los vecinos que se atrasan en el pago de las tasas, no tiene poder de policía para una confiscación de bienes, como puede pasar con otros niveles de gobierno, ARBA, por ejemplo, por lo que la única alternativa frente al no pago es la de recurrir a la Justicia.

247 MILLONES de pesos

En total, las arcas municipales se ven afectadas en 247.729.980 pesos, aunque sólo contabilizando este grupo que mantiene deudas desde 2013. Es que el inicio de este tipo de acciones es un procedimiento que se realiza cada año ante los contribuyentes que cumplen cinco años de mora. Esto significa que a finales de 2017 se inició un proceso similar con morosos que se mantenían en falta desde 2012 y así sucesivamente.

Desde la municipalidad explicaron que en cada caso el camino judicial es variable, dado que hay contribuyentes que para evitar el juicio inician rápidamente una acción de pago, mientras que en otros casos se siguen los caminos de la justicia.

Ante la consulta de EL DÍA, en el área económica de la Comuna indicaron que no se había calculado aún la cifra de arrastre no percibida por el municipio, en términos totales de tasas no abonadas en los últimos años.

El tema toma relieve teniendo en cuenta que la cobrabilidad promedio actual de la tasa SUM es del orden del 53 por ciento. Esto significa que poco menos de la mitad de los platenses no mantiene al día el concepto por el que el municipio sostiene los servicios urbanos.

Este debate fue planteado por la oposición en diciembre pasado con motivo de votarse en el Concejo Deliberante un aumento promedio de ese gravamen del orden del 38 por ciento y que comenzó a regir el 1º de enero.