La boleta única, en medio de negociaciones por el posible adelantamiento electoral

La posibilidad de que en la Provincia se avance este año con una modificación del sistema de emisión de voto, para cambiar la tradicional boleta partidaria en papel en una boleta única para todas los partidos, se instaló con fuerza en las últimas horas al calor de las negociaciones informales abiertas en la Gobernación y la Legislatura por el posible adelantamiento de las elecciones bonaerenses.

El proyecto para instalar el sistema de boleta única -similar al que se aplica en Santa Fe y Córdoba- fue incorporado a la agenda de temas de la Comisión Bicameral que comenzó a funcionar el jueves pasado en Mar del Plata para analizar una serie de propuestas vinculadas a la reforma electoral pero, fundamentalmente, para debatir la factibilidad jurídica y operativa de un posible adelantamiento electoral.

Se trata de una jugada que viene ganando peso en Cambiemos, especialmente en la Gobernación bonaerense. Cerca de la gobernadora María Eugenia Vidal proponen adelantar la elección provincial para junio, tres meses antes de las presidenciales. Argumentan que, de esa forma, el oficialismo llegará a los comicios de octubre fortalecidos por lo que consideran un seguro triunfo en la provincia de Buenos Aires.

Además, explican que de esa forma Vidal estaría liberada para acompañar la campaña presidencial. En el fondo, subyace la idea de que, de competir en simultáneo y en la misma boleta con Mauricio Macri, cuya figura quedó golpeada por efecto de la gestión, Vidal podría perder un porcentaje considerable de votos, e incluso perder.

Como publicó este diario en su edición de ayer, la fecha estimada, de avanzar la idea, sería el 30 de junio, ya que daría tiempo suficiente para sancionar un paquete de leyes necesario para poder avanzar con el eventual adelantamiento.

LA INGENIERÍA LEGISLATIVA

El adelantamiento electoral, que en los últimos días fue manejado casi como un hecho entre oficialistas y opositores, no tiene antecedentes en la Provincia, que siempre fue a las urnas en simultáneo con los comicios nacionales.

Por eso, requiere de una ingeniería legislativa compleja. Más allá de que el Ejecutivo bonaerense puede convocar su propia fecha de comicios, para adelantar a junio se debe avanzar con una reforma del Código Electoral (la ley 5.109) que establece que los comicios deben realizarse “en una fecha comprendida entre los treinta (30) y ciento veinte (120) días anteriores a la culminación de los mandatos respectivos”.

La modificación o suspensión de ese artículo debe ser votada por la mayoría de los diputados y senadores.

Pero, además, para que la Provincia pueda desacoplar sus elecciones de la nacional, la Legislatura bonaerense debería tratar una modificación a otra ley, la 14.086, por la cual se estableció, en 2009, el régimen de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Por una cuestión derivada de la coyuntura política del momento en que nació esa norma, se incorporó un artículo que establece que las PASO en la provincia de Buenos Aires deben realizarse el mismo día que las nacionales. Ese pasaje, dicen, fue sumado en medio de los recelos del ex presidente Néstor Kirchner con Daniel Scioli, para que el ex gobernador no tenga posibilidad de desdoblar las elecciones.

Si, tal como se estima, Cambiemos finalmente avanzará con un adelantamiento de las elecciones provinciales para las primeras semanas de junio (se habla del domingo 30), la Legislatura tendrá que votar una reforma a ese artículo para que las PASO puedan realizarse también meses antes de las PASO nacionales.

Con todo, en medio de un mar de versiones, hay fuertes indicios de que si se adelantan las elecciones se propondrá eliminar las PASO sólo por una única vez. De otra forma, el calendario electoral tendría tiempos demasiado cortos para todas las fuerzas. “Si las elecciones se pasan para junio, las PASO se tendrían que hacer en abril y el cierre de listas en febrero. Es imposible”, deslizan en el oficialismo.

Todos esos movimientos implican una difícil negociación legislativa. En el laboratorio político oficialistas ya piensan en un cronograma tentativo. Para que el Ejecutivo pueda adelantar, la Legislatura debe votar estas modificaciones en las primeras semanas de marzo, apenas después de que Vidal abra el período de sesiones ordinarias.

el massismo como aliado

En ese escenario, Cambiemos debe resolver el mismo problema que viene teniendo en el último tiempo: conseguir un espacio que preste los votos en la Cámara de Diputados, donde es primera minoría.

“Las dos votaciones requieren mayoría simple. En el Senado la tenemos, el problema es Diputados”, resumen en Cambiemos.

Por eso, todas las miradas apuntan al Frente Renovador. El massismo viene siendo aliado de Vidal en las votaciones importantes en la Legislatura. Y todo indica que volverá a ser el principal interlocutor en este tema, donde el kirchnerismo y el PJ de los intendentes están alineados en contra.

Con sus nuevos aliados del ex camporismo, con quienes conformaron un interbloque de Argentina Federal, el massismo puede aportar unos 19 votos a la estrategia de Cambiemos.

El principal interés político de Sergio Massa es conservar su poder territorial, es decir, que los intendentes de su espacio no migren a otros espacios, como ocurrió en las últimas elecciones. Por eso, busca opciones. Primero, propuso la posibilidad de que los municipios también puedan adelantar las elecciones municipales, una idea que fue rechazada por Cambiemos. “Va contra la Constitución, que dice que los intendentes tienen que elegirse junto a los legisladores provinciales de esa sección”, explican en la Legislatura.

Por eso, cobró fuerza en la última semana la posibilidad de ir por la modificación del sistema de votación. La Boleta Única en papel le asegura a todas las fuerzas la misma presencia en el cuarto oscuro. Y elimina las especulaciones sobre el juego de los intendentes y la práctica conocida como “delivery de boletas”, es decir, salir a repartir la boleta local con el candidato nacional o provincial que tiene mas intención de voto.

En Cambiemos se empezó a analizar seriamente esta posibilidad a partir de la necesidad de cerrar un acuerdo con el massismo por los votos en la Legislatura. Es más, consideran que podría ir de la mano con el adelantamiento. Eso, pese a que la Boleta Única en papel le acarrearía a Vidal reclamos de los propios intendentes de Cambiemos.

Por lo pronto, en los despachos oficialistas algunos piensan en proponer al massismo un camino intermedio. Instaurar la Boleta Única pero sólo en algunos distritos o secciones electorales, como la Primera, en una especie de prueba piloto.

